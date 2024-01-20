السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لمنتظري الشهر الكريم.. أدعية اليوم الأول في شهر رمضان المبارك

شهر رمضان
شهر رمضان

أدعية اليوم الأول في شهر رمضان المبارك، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

أدعية اليوم الأول في شهر رمضان المبارك

اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين

اللهم قربني من كل ما تحبه وترضاه وابعدني وانزع من قلبي كل شيء تبغضه

اللهم اكتب لنا العفو والعافية

اللهم اكتب لنا في رمضان تحسين الأحوال إلى أفضلها واكتب لنا الراحة من كل شر والنجاة من كل إثم

اللهم أنت ربي فالق الحب والنوى خلقتني وأنا عبدك الضعيف فارزقني الخير

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 16-1-2024

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ

اللهم تقبل منا في هذا الشهر الكريم الصيام والقيام وقراءة القرآن

اللهم في هذا الشهر الكريم المبارك ارزقنا الخير من كل بر

اللهم ارزقني بكل حرف قرأته في القرآن الكريم حلاوة ونور في قبري يا رب العالمين

 

دعاء استقبال شهر رمضان 2024

اللهم أهَلْه علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن

اللهم يا رب السماوات ورب الأرض هب لنا اليسر والعفو والعافية فإنك على كل شيء قدير

اللهم أنت مالك الملك تؤتي الملك لمن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فارزقني ما تراه خير لي يا رب العالمين

 

دعاء شهر رمضان 2024

اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين

اللهم في هذا الشهر الكريم المبارك أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رحمن يا رحيم

اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم اكتب لي في هذا الشهر المبارك الرحمة والمغفرة والنجاة من كل إثم والراحة من كل شر

اللهم اجعل سعيي في هذا الشهر الكريم مقبول

اللهم في هذه الأيام المباركة اكتبنا ممن غفرت لهم

اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب أو سابقة عذاب يا حنان يا منان

اللهم اكتب لنا الخير والفرح في كل خطوة، وارزقنا الصحة والستر والعافية في الدنيا والآخرة

اللهم اكتب لنا الفرح في كل خطوة والنجاة من كل سوء

 

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