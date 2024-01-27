السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يوجه رسالة لجنوب أفريقيا بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية، الصادر أمس الجمعة بشان جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدة بموقف وجهود جنوب أفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إنها تعرب عن ترحيبها بالقرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والذي أكد تجاوز سلطة الاحتلال وخرقها الفاضح للقوانين الدولية، بحسب ما أورده موقع "السومرية نيوز" العراقية.

وجددت الوزارة العراقية، تأكيدها على أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، معربة عن تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب أفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال أمام المحكمة الدولية.

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