الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 28 يناير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

في هذه الأيام المباركة من شهر رجب البحث عن مواعيد الصلاة من الموضوعات المهمة على محركات البحث المختلفة لأداء الفروض الخمس في أوقاتها تعظيمًا لشعائر المولى عز وجل.
 

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 28 يناير 2024 في محافظات مصر والتي تختلف من محافظة لأخرى للاختلافات الجغرافية.
 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 


موعد اذان الفجر: 5:18 ص
موعد اذان الظهر: 12:08 م
موعد اذان العصر: 3:07 م
موعد اذان المغرب: 5:28  م
موعد اذان العشاء:6:48 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأسكندرية 

موعد اذان الفجر: 5:25 ص
موعد اذان الظهر: 12:13 م
موعد اذان العصر: 3:10 م
موعد اذان المغرب: 5:31 م
موعد اذان العشاء: 6:53 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد اذان الفجر: 5:15 ص
موعد اذان الظهر: 12:04 م
موعد اذان العصر: 3:01 م
موعد اذان المغرب: 5:22  م
موعد اذان العشاء: 6:43 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 5:18 ص
موعد اذان الظهر: 12:08 م
موعد اذان العصر: 3:07 م
موعد اذان المغرب: 5:28 م
موعد اذان العشاء: 6:48 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد اذان الفجر: 5:19 ص
موعد اذان الظهر: 12:09 م
موعد اذان العصر: 3:10 م
موعد اذان المغرب: 5:31 م
موعد اذان العشاء: 6:51 م
 

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 5:18ص
موعد اذان الظهر: 12:07 م
موعد اذان العصر: 3:05 م
موعد اذان المغرب: 5:26 م
موعد اذان العشاء: 6:47 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 5:13 ص
موعد اذان الظهر: 12:06 م
موعد اذان العصر: 3:11 م
موعد اذان المغرب: 5:32 م
موعد اذان العشاء: 6:50 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد اذان الفجر: 5:06  ص
موعد اذان الظهر: 12:01 ص
موعد اذان العصر: 3:09  م
موعد اذان المغرب: 5:31 م
موعد اذان العشاء: 6:47 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد اذان الفجر: 5:09 ص
موعد اذان الظهر: 11:58 ص
موعد اذان العصر: 2:55 م
موعد اذان المغرب: 5:16 م
موعد اذان العشاء: 6:37 م
 

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