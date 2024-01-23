مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 فى محافظات مصر

يسعى المسلمون مع بداية الصباح يوميًا بالبحث عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية أهم فرض في الإسلام، لأدائها في مواعيدها الصحيحة طبق كل محافظة على حدة،.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، في القاهرة وبعض المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر 5:19 صباحًا

صلاة الظهر 12:06 ظهرًا

موعد صلاة العصر 02: 3 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:23 مساءً

صلاة العشاء 6:43 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:25 صباحًا

صلاة الظهر 12:11 ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:04 مساءً

صلاة المغرب 5:24 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:46 مساءً

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

ميعاد صلاة الفجر 5:16 صباحًا

صلاة الظهر 12:02 ظهرًا

موعد صلاة العصر 2:57 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:18 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:38 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء 23 يناير

صلاة الفجر 5:05 صباحًا

صلاة الظهر 11:54 ظهرًا

صلاة العصر 2:54 مساءً

صلاة المغرب 5:16 مساءً

صلاة العشاء 6:43 مساءً

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 23 يناير

موعد صلاة الفجر 5:08 صباحًا

ميعاد صلاة الظهر 12:00 ظهرًا

صلاة العصر 04: 3 مساءً

ميعاد صلاة المغرب 5:26 مساءً

صلاة العشاء 6:42 مساءً

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مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء

صلاة الفجر 5:19 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:08 ظهرًا

صلاة العصر 3:09 مساءً

موعد صلاة المغرب 4:30 مساءً

صلاة العشاء 6:48 مساءً