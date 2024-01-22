الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 يناير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمين مع بداية الصباح على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 يناير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية كافة الصلوات الخمسة في وقتها المحدد، ووردتِ الكثير من النُّصوصُ في التَّحذيرِ مِن تَرْكِ الصَّلاةِ، أو التَّهاونِ بها.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 يناير 2024 في محافظات مصر

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22- 1- 2024 في محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الإثنين 22 يناير

وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 ظ
موعد صلاة العصر 01: 3 ع
موعد صلاة المغرب 5:22 م.
موعد صلاة العشاء 6:42 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية اليوم الإثنين 22 يناير

وقت صلاة الفجر 5:26 ص.
موعد صلاة الظهر 12:10 ظ.
موعد صلاة العصر 3:04 ع.
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:46 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 22 يناير

وقت صلاة الفجر 5:16 ص.
موعد صلاة الظهر 12:02 ظ.
موعد صلاة العصر 2:56 ع.
موعد صلاة المغرب 5:17 م.
موعد صلاة العشاء 6:37 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05 ص.
وقت صلاة الظهر 11:53 ظ.
موعد صلاة العصر 2:53 ع.
وقت صلاة المغرب 5:14 م.
وقت صلاة العشاء 6:32 م.

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مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الإثنين 22 يناير

وقت صلاة الفجر 5:08 ص.
موعد صلاة الظهر 12:00 ظ.
موعد صلاة العصر 03: 3 ع.
موعد صلاة المغرب 5:26 م.
موعد صلاة العشاء 6:42 م.

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