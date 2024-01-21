مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 يناير 2024 فى محافظات مصر 

ينشر موقع "الدستور" بشكل يومي مواعيد الصلاة في محافظات مصر للحريصين على أداء الفروض الخمس في مواقيتها خاصة في هذه الأيام المباركة من شهر رجب شهر الله الحرام.

نرصد في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 يناير 2024 في محافظات مصر والتي تختلف لعدة دقائق في بعض المحافظات وفقا للتوزيعات الجغرافية.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة



موعد أذان الفجر: 5:20 ص.

موعد أذان الظهر: 12:06 م.

موعد أذان العصر: 3:02 م.

موعد أذان المغرب: 5:22 م.

موعد أذان العشاء:6:43 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:26 ص.

موعد أذان الظهر: 12:11 م.

موعد أذان العصر: 3:05 م.

موعد أذان المغرب: 5:25 م.

موعد أذان العشاء: 6:47 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 5:17 ص.

موعد أذان الظهر: 12:02 م.

موعد أذان العصر: 2:55 م.

موعد أذان المغرب: 5:15 م.

موعد أذان العشاء: 6:37 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:20 ص.

موعد أذان الظهر: 12:06 م.

موعد أذان العصر: 3:02 م.

موعد أذان المغرب: 5:22 م.

موعد أذان العشاء: 6:43 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:21 ص.

موعد أذان الظهر: 12:08 م.

موعد أذان العصر: 3:05 م.

موعد أذان المغرب: 5:25 م.

موعد أذان العشاء: 6:45 م.



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:20 ص.

موعد أذان الظهر: 12:05 م.

موعد أذان العصر: 3:00 م.

موعد أذان المغرب: 5:20 م.

موعد أذان العشاء: 6:40 م.

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:15 ص.

موعد أذان الظهر: 12:04 م.

موعد أذان العصر: 3:06 م.

موعد أذان المغرب: 5:27 م.

موعد أذان العشاء: 6:45 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:07 ص.

موعد أذان الظهر: 12:00 ص.

موعد أذان العصر: 3:05 م.

موعد أذان المغرب: 5:26 م.

موعد أذان العشاء: 6:43 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 5:11 ص.

موعد أذان الظهر: 11:56 ص.

موعد أذان العصر: 2:50 م.

موعد أذان المغرب: 5:10 م.

موعد أذان العشاء: 6:32 م.