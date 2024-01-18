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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باقي 53 يوما.. موعد آذان المغرب في رمضان 1445/ 2024

آذان المغرب
آذان المغرب

53 يوما تبقت على حلول شهر رمضان المبارك 2024 والذي يحين موعده فلكيًا الاثنين 11 مارس 2024 ولذلك يمثل موعد آذان المغرب وكذلك موعد آذان الفجر أهمية كبيرة عند الكثيرين لحساب ساعات الصيام والاستعداد لقضاء الشهر الكريم.

شهر رمضان 2024

ننشر في التقرير التالي موعد آذان المغرب في شهر رمضان 2024 وفق الحسابات الفلكية لموعده لحين استطلاع الرؤية الشرعية للهلال من خلال دار الإفتاء المصرية وتأكيد هذا الموعد.

موعد آذان المغرب في رمضان 1445/ 2024

الاثنين 1 رمضان 1445 موعد آذان المغرب الساعة 6:01 

الثلاثاء 2 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:04

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الأربعاء 10 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:09

الاثنين  15 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:10

الأربعاء 17 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:13

الأحد 21 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:13

الاثنين 22 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:15

الأربعاء 24 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:17

الأحد 28 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:18

الاثنين 29 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:19

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