الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل دورات شهر رمضان.. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

تصدرت محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية،  أسعارالكتاكيت خاصة بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك وبداية الدوات التي سوف تطرح في الأسواق خلال الشهر المبارك، فقد شهدت أسعار الكتاكيت تحرك نسبي في الأسعار، حيث أن أسعار الكتاكيت تعتمد علي العرض والطلب، فهناك إقبال كبير علي اطلب خلال الفترة الحالية.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الكتاكيت عمر يوم  في المزراعة في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 والتي جاءت كالتالي:

أسعار كتاكيت الفراخ اليوم 

سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم سجل مابين 22 جنيهًا إلى 30 جنيها، بينما سجل سعر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم سجل مابين 21 جنيه إلى 21.25 جنيه، وجاء سعر كتكوت ساسو عمر يوم مابين 22 جنيه إلى 23 جنيه، وبلغت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم مابين23 جنيه إلى 24 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت بلدي حر  عمر يوم مابين 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه

أسعار كتاكيت البط اليوم الثلاثاء 16-1-2024

ويتساءل الكثير من الموطنون خاصة في المناطق الريفية عن أسعار  كتكوت ابط، والذي سجل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم سجل مابين 28 جنيه ، بينما سجلت أسعار كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 47 جنيه، كما بلغت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم 67 جنيه  

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم  الثلاثاء 16-1-2024

سعر كتكوت رومي أبيض  عمر يوم سجل مابين   120 جنيه 120 جنيه

كتكوت رومي أبيض عمر شهر 230 جنيه 

كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيه

كتكوت رومي برونزي 300 جرام يسجل سعر 100 جنيه 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

بلع سعر طن علف بادي اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في بورصة الدوجن سعر 24000 جنيها للطن.

علف نامي اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في بورصة الدوجن سعر23700 جنيها للطن.

علف ناهي اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في بورصة الدوجن سعر23600جنيها للطن.

علف بادي نامي اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في بورصة الدوجن سعر23000جنيها للطن.

علف بياض 14 اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في بورصة الدوجن سعر20700 جنيها للطن.

علف بياض 16 اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في بورصة الدوجن سعر21200 جنيها للطن. 

علف بياض 18 اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في بورصة الدوجن سعر21500جنيها للطن.

أسعارالكتاكيت شهر رمضان المبارك أسعار كتاكيت الفراخ اليوم اسعار كتاكيت البط اليوم أسعار الكتاكيت الرومي أسعار أعلاف الدواجن

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