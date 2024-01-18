الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 18 يناير  2024 فى محافظات مصر 

الصلاة
الصلاة

يحرص الكثير من المواطنين على مواعيد الصلاة في مواقيتها المحددة خاصة في ظل هذه الأيام المباركة لشهر رجب شهر الله الحرام الذي يفضل فيه الحرص على أداء العبادات بمختلف أنواعها وتعظيم شعائر الله.

 

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ في محافظات مصر والتي تختلف لعدة دقائق من محافظة لأخرى نظرا للاختلافات الجغرافية.

 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 


موعد اذان الفجر: 5:20 ص
موعد اذان الظهر: 12:05 م
موعد اذان العصر: 3:00 م
موعد اذان المغرب: 5:19 م
موعد اذان العشاء:6:41 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية 

موعد اذان الفجر: 5:27 ص
موعد اذان الظهر: 12:11 م
موعد اذان العصر: 3:03 م
موعد اذان المغرب: 5:22 م
موعد اذان العشاء: 6:45 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد اذان الفجر: 5:17 ص
موعد اذان الظهر: 12:01 م
موعد اذان العصر: 2:53 م
موعد اذان المغرب: 5:13 م
موعد اذان العشاء: 6:35 م

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 5:21 ص
موعد اذان الظهر: 12:05 م
موعد اذان العصر: 3:00 م
موعد اذان المغرب: 5:20 م
موعد اذان العشاء: 6:41 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد اذان الفجر: 5:21 ص
موعد اذان الظهر: 12:07 م
موعد اذان العصر: 3:03  م
موعد اذان المغرب: 5:22 م
موعد اذان العشاء: 6:43 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 5:20 ص
موعد اذان الظهر: 12:04 م
موعد اذان العصر: 2:58 م
موعد اذان المغرب: 5:17 م
موعد اذان العشاء: 6:39 م

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 مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 5:15 ص
موعد اذان الظهر: 12:03 م
موعد اذان العصر: 3:04  م
موعد اذان المغرب: 5:24 م
موعد اذان العشاء: 6:43 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد اذان الفجر: 5:07  ص
موعد اذان الظهر: 11:59 ص
موعد اذان العصر: 3:03  م
موعد اذان المغرب: 5:24  م
موعد اذان العشاء: 6:41  م
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد اذان الفجر: 5:11 ص
موعد اذان الظهر: 11:55 ص
موعد اذان العصر: 2:47 م
موعد اذان المغرب: 5:07 م
موعد اذان العشاء: 6:29 م 

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