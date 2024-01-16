الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمين بشكل يومي على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، تقربا من الله عز وجل، ولتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير فى محافظة القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20  ص
موعد صلاة الظهر اليوم 12:04 ص
موعد صلاة العصر 56: 2
موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 5:17 م
موعد صلاة العشاء  6:38

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء 16 يناير         

وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:08
موعد صلاة العصر 2:59
موعد صلاة المغرب اليوم 5:18 م
موعد صلاة العشاء 6:41 م.  

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 16 يناير 

وقت صلاة الفجر 5:17
موعد صلاة الظهر آليوم الثلاثاء 12:00 م
موعد  صلاة العصر 2:51 م 
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء اليوم 6:33  م.         
 
مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 16 يناير 

وقت صلاة الفجر اليوم 5:08  ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 59: 2
موعد صلاة المغرب آليوم الثلاثاء 5:21 م
موعد صلاة العشاء 6:38

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 يناير 2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء 16 يناير

وقت صلاة الفجر اليوم 5:05
وقت صلاة الظهر 11:51 
موعد صلاة  العصر اليوم 2:48 م
وقت صلاة المغرب 5:09 م
وقت صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 6:28 م.

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