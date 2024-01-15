الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 يناير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يشغل أذهان الكثير من المسلمين معرفة مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 15 يناير 2024 في عدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة وصلاة العصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 يناير 2024 في محافظات مصر

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15- 1- 2023 في جميع المحافظات. 

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الإثنين 15 يناير

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 5:20 ص.
موعد صلاة الظهر 12:03 ظ.
موعد صلاة العصر 56: 2 ع.
موعد صلاة المغرب 5:16 م.
موعد صلاة العشاء 6:37 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص.
موعد صلاة الظهر 12:08 ظ.
موعد صلاة العصر 2:58 ع.
موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 5:17 م.
موعد صلاة العشاء 6:40 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 

وقت صلاة الفجر اليوم الاثنين 5:17 ص.
موعد صلاة الظهر 11:59 ظ.
موعد صلاة العصر 2:51 ع.
موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 5:11 م.
موعد صلاة العشاء 6:32 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان
 

وقت صلاة الفجر 5:08 ص.
موعد صلاة الظهر 11:57 ظ.
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 58: 2 ع.
موعد صلاة المغرب 5:20 م.
موعد صلاة العشاء 6:37 م.

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مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 5:05 ص.
وقت صلاة الظهر اليوم الاثنين 11:51 ظ.
موعد صلاة العصر 2:48 ع.
وقت صلاة المغرب 5:08 م.
وقت صلاة العشاء اليوم الإثنين 6:27 م.

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