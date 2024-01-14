الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 يناير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

في هذه الأيام المباركة من شهر رجب يحرص الكثيرين على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها لذلك يكثرون من البحث عن مواعيد الصلاة في محافظات مصر لما لهذا الفضل من مكانة دينية خاصة باعتباره من الأشهر الحرم ويكثر فيها العبادات الخاصة تمهيدًا لحلول شهر شعبان ويعقبه الشهر الكريم رمضان.
 

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الاحد 14 يناير 2024 في محافظات مصر والتي تختلف فيها اوقات الصلاة لعدة دقائق وفق للتوزيعات الجغرافية لكل محافظة.

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد اذان الفجر: 5:21 ص
موعد اذان الظهر: 12:04 م
موعد اذان العصر: 2:57 م
موعد اذان المغرب: 5:15 م
موعد اذان العشاء:6:38 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد اذان الفجر: 5:27 ص
موعد اذان الظهر:12:09 م
موعد اذان العصر: 2:59 م
موعد اذان المغرب: 5:20 م
موعد اذان العشاء: 6:42 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد اذان الفجر: 5:18 ص
موعد اذان الظهر: 12:00 م
موعد اذان العصر: 2:50م
موعد اذان المغرب: 5:09 م
موعد اذان العشاء: 6:32 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

موعد اذان الفجر: 5:21 ص
موعد اذان الظهر: 12:04 م
موعد اذان العصر: 2:57 م
موعد اذان المغرب: 5:16م
موعد اذان العشاء: 6:38  م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 

موعد اذان الفجر: 5:21 ص
موعد اذان الظهر: 12:05 م
موعد اذان العصر: 3:00 م
موعد اذان المغرب: 5:19 م
موعد اذان العشاء: 6:40 م 

مواعيد الصلاة الجمعة 12-1-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 5:20 ص
موعد اذان الظهر: 12:03  م
موعد اذان العصر: 2:54 م
موعد اذان المغرب: 5:14 م
موعد اذان العشاء: 6:36 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد اذان الفجر: 5:15 ص
موعد اذان الظهر: 12:02 م
موعد اذان العصر: 3:01  م
موعد اذان المغرب: 5:21 م
موعد اذان العشاء: 6:40 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد اذان الفجر: 5:07  ص
موعد اذان الظهر: 11:57 ص
موعد اذان العصر: 3:00  م
موعد اذان المغرب: 5:21  م
موعد اذان العشاء: 6:39  م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد اذان الفجر: 5:12 ص
موعد اذان الظهر: 11:54 ص
موعد اذان العصر: 2:44 م
موعد اذان المغرب: 5:03 م
موعد اذان العشاء: 6:26 م

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مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى كافة محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

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