مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 يناير 2024 فى محافظات مصر

في هذه الأيام المباركة من شهر رجب يحرص الكثيرين على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها لذلك يكثرون من البحث عن مواعيد الصلاة في محافظات مصر لما لهذا الفضل من مكانة دينية خاصة باعتباره من الأشهر الحرم ويكثر فيها العبادات الخاصة تمهيدًا لحلول شهر شعبان ويعقبه الشهر الكريم رمضان.



ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الاحد 14 يناير 2024 في محافظات مصر والتي تختلف فيها اوقات الصلاة لعدة دقائق وفق للتوزيعات الجغرافية لكل محافظة.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد اذان الفجر: 5:21 ص

موعد اذان الظهر: 12:04 م

موعد اذان العصر: 2:57 م

موعد اذان المغرب: 5:15 م

موعد اذان العشاء:6:38 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد اذان الفجر: 5:27 ص

موعد اذان الظهر:12:09 م

موعد اذان العصر: 2:59 م

موعد اذان المغرب: 5:20 م

موعد اذان العشاء: 6:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد اذان الفجر: 5:18 ص

موعد اذان الظهر: 12:00 م

موعد اذان العصر: 2:50م

موعد اذان المغرب: 5:09 م

موعد اذان العشاء: 6:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

موعد اذان الفجر: 5:21 ص

موعد اذان الظهر: 12:04 م

موعد اذان العصر: 2:57 م

موعد اذان المغرب: 5:16م

موعد اذان العشاء: 6:38 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد اذان الفجر: 5:21 ص

موعد اذان الظهر: 12:05 م

موعد اذان العصر: 3:00 م

موعد اذان المغرب: 5:19 م

موعد اذان العشاء: 6:40 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 5:20 ص

موعد اذان الظهر: 12:03 م

موعد اذان العصر: 2:54 م

موعد اذان المغرب: 5:14 م

موعد اذان العشاء: 6:36 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد اذان الفجر: 5:15 ص

موعد اذان الظهر: 12:02 م

موعد اذان العصر: 3:01 م

موعد اذان المغرب: 5:21 م

موعد اذان العشاء: 6:40 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد اذان الفجر: 5:07 ص

موعد اذان الظهر: 11:57 ص

موعد اذان العصر: 3:00 م

موعد اذان المغرب: 5:21 م

موعد اذان العشاء: 6:39 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد اذان الفجر: 5:12 ص

موعد اذان الظهر: 11:54 ص

موعد اذان العصر: 2:44 م

موعد اذان المغرب: 5:03 م

موعد اذان العشاء: 6:26 م