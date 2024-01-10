الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى كافة محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يبحث الآلاف من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 في محافظات مصر وذلك لرغبتهم في أداء الصلاة في موعدها، وفقًا للتوقيت المحلي لكل محافظة، ومراعاة فروق التوقيت.

 

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 في محافظات مصر

 وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يوميًا نقدم في السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 في محافظات مصر وفقًا لما أصدرته هيئة المساحة.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

الفجر: 5:20 صباحًا

الظهر: 12:02 مساءً

العصر: 2:53 مساءً

المغرب: 5:12 مساءً

العشاء: 6:34 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في  الإسكندرية

الفجر: 5:27 صباحًا 

الظهر: 12:07 مساءً 

العصر: 2:56 مساءً

المغرب: 5:15 مساءً

العشاء: 6:38 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

 صلاة الفجْر ٥:٢٢ ص

الشروق ٦:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٢:٥٤ م

صلاة المَغرب ٥:١٣ م

صلاة العِشاء ٦:٣٥ م

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 5:17

الظهر: 12:02

العصر: 2:59

المغرب: 5:19

العشاء: 6:39

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:17

الظهر: 11:58

العصر: 2:48

المغرب: 5:07

العشاء: 6:30

  

مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:49 

موعد صلاة  العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م.     

 

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:07  ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 55: 2

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:33

txt

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى محافظات مصر

txt

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 يناير 2024 فى محافظات مصر

 

فضل الصلاة في موعدها 

ويحرص المسلمون على أداء الصلاة في موعد الفروض الخمس وذلك لما لها من فضل عظيم؛ فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن أعظم شعائر الدين، وعلى المسلم صلاة كل فرض في موعده لما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن أيّ الأعمال أحبّ إلى الله-تعالى- فقال: «الصلاة على وقتها، قال: ثمّ أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثمّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله»، وقد دلّ الحديث الشري على أنّ الصلاة في وقتها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله.

 

أقرأأيضًا: مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 فضل الصلاه مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط صلاة الفج ر

مواد متعلقة

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى محافظات مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

أول تعليق من ليلى زاهر بعد ارتباطها رسميا بالفنان هشام جمال (صور)

رئيس الإكوادور يعلن أن البلاد فى حال نزاع مسلح داخلي بعد هروب «فيتو»

"الباز" يكشف خطة الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين (فيديو)

عاجل.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم جنين وتعزيزات أخرى فى طريقها للمدينة

عاجل.. إحداهما توفر 101 مليار دولار.. الباز يكشف عن فرصتين واعدتين لمصر فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا