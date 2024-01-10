مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى كافة محافظات مصر

يبحث الآلاف من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 في محافظات مصر وذلك لرغبتهم في أداء الصلاة في موعدها، وفقًا للتوقيت المحلي لكل محافظة، ومراعاة فروق التوقيت.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 في محافظات مصر

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يوميًا نقدم في السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 في محافظات مصر وفقًا لما أصدرته هيئة المساحة.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

الفجر: 5:20 صباحًا

الظهر: 12:02 مساءً

العصر: 2:53 مساءً

المغرب: 5:12 مساءً

العشاء: 6:34 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

الفجر: 5:27 صباحًا

الظهر: 12:07 مساءً

العصر: 2:56 مساءً

المغرب: 5:15 مساءً

العشاء: 6:38 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

صلاة الفجْر ٥:٢٢ ص

الشروق ٦:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٢:٥٤ م

صلاة المَغرب ٥:١٣ م

صلاة العِشاء ٦:٣٥ م

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 5:17

الظهر: 12:02

العصر: 2:59

المغرب: 5:19

العشاء: 6:39

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:17

الظهر: 11:58

العصر: 2:48

المغرب: 5:07

العشاء: 6:30

مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 55: 2

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:33

فضل الصلاة في موعدها

ويحرص المسلمون على أداء الصلاة في موعد الفروض الخمس وذلك لما لها من فضل عظيم؛ فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن أعظم شعائر الدين، وعلى المسلم صلاة كل فرض في موعده لما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن أيّ الأعمال أحبّ إلى الله-تعالى- فقال: «الصلاة على وقتها، قال: ثمّ أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثمّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله»، وقد دلّ الحديث الشري على أنّ الصلاة في وقتها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله.

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