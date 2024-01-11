الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع الدستور خدمته اليومية للقراء وهي عرض مواعيد الصلاة في محافظات مصر والتي تختلف لعدة دقائق من محافظة لأخرى نظرًا للاختلافات والتوزيعات الجغرافية.
 

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 11 يناير 2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 5:20 ص
موعد أذان الظهر: 12:03 ص
موعد أذان العصر: 2:54 م
موعد أذان المغرب: 5:14 م
موعد أذان العشاء:6:36 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 5:27 ص
موعد أذان الظهر:12:08  ص
موعد أذان العصر: 2:57 م
موعد أذان المغرب: 5:16  م
موعد أذان العشاء: 6:39  م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 5:18 ص
موعد أذان الظهر: 11:58 ص
موعد أذان العصر: 2:48 م
موعد أذان المغرب: 5:07 م
موعد أذان العشاء: 6:30 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:20 ص
موعد أذان الظهر: 12:03  ص
موعد أذان العصر: 2:54 م
موعد أذان المغرب: 5:14م
موعد أذان العشاء: 6:36  م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 5:21 ص
موعد أذان الظهر: 12:04 ص
موعد أذان العصر: 2:57 م
موعد أذان المغرب: 5:17 م
موعد أذان العشاء: 6:38 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:20 ص
موعد أذان الظهر: 12:02  ص
موعد أذان العصر: 2:52 م
موعد أذان المغرب: 5:11 م
موعد أذان العشاء: 6:34 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:14 ص
موعد أذان الظهر: 12:01 م
موعد أذان العصر: 2:59  م
موعد أذان المغرب: 5:19 م
موعد أذان العشاء: 6:38 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 5:06  ص
موعد أذان الظهر: 11:56 ص
موعد أذان العصر: 2:58 م
موعد أذان المغرب: 5:19  م
موعد أذان العشاء: 6:37  م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر: 5:11 ص
موعد أذان الظهر: 11:52 ص
موعد أذان العصر: 2:42 م
موعد أذان المغرب: 5:01 م
موعد أذان العشاء: 6:24 م

 

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مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى كافة محافظات مصر

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