قناة الناس| على من يسلّم المصلى؟.. أمين الفتوى يجب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، على سؤال مفاده “على من يسلم المصلي بقوله السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة؟”.

وقال الدكتور محمود شلبي، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، إنه إذا كان مع المصلي جماعة فالسلام عليهم، وإذا لم يكن معه، فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله.

وأكد أن المصلي ينوي من سلامه من الصلاة ثلاثة أمور وهي: «الخروج من الصلاة، السلام على الملائكة الحفظة، السلام على إخوانه المصلين، وإذا كان منفردا فإنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة»، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

وكان أمين الفتوى أكد أن التسليم ركن من أركان الصلاة، يعرف الإنسان به أنه انتهى من الصلاة، والتسليم يكون مرتين، على اليمين وعلى الشمال، كما قال الفقهاء، حيث يعد التسليم على اليمين ركنًا من أركان الصلاة، والثاني على الشمال سنة، موضحًا أن أفضل صيغة وفقًا لجمهور الفقهاء هي «السلام عليكم ورحمة الله»، كما وردت بعض الروايات فيها زيادة لفظ «وبركاته» في التسليمة الأولى وكذلك في التسليمة الثانية.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/oE5IaBNKWqg?si=ol6U5CZgrddG7Jsi