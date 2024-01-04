مواعيد الصلاة اليوم الخميس 4 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة في محافظات مصر من أكثر الموضوعات بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى محركات البحث المختلفة لأداء الفروض الخمس في مواعيدها دون تأجيل أو تأخير لما للصلاة من فضل عظيم وأهمية كبرى كركن ثان من أركان الإسلام.



ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 4 يناير 2024 في محافظات مصر التي تختلف فيها لعدة دقائق نظرًا للاختلافات الجغرافية.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:19 ص

موعد أذان الظهر: 12:00 ص

موعد أذان العصر: 2:49 م

موعد أذان المغرب: 5:08 م

موعد أذان العشاء:6:31 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:26 ص

موعد أذان الظهر:12:05 ص

موعد أذان العصر: 2:52 م

موعد أذان المغرب: 5:11 م

موعد أذان العشاء: 6:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 5:07 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 2:42 م

موعد أذان المغرب: 5:01 م

موعد أذان العشاء: 6:25 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:19 ص

موعد أذان الظهر: 12:00 ص

موعد أذان العصر: 2:49 م

موعد أذان المغرب: 5:08 م

موعد أذان العشاء: 6:31 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:20 ص

موعد أذان الظهر: 12:01 ص

موعد أذان العصر: 2:52 م

موعد أذان المغرب: 5:11 م

موعد أذان العشاء: 6:33 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:09 ص

موعد أذان الظهر: 11:59 ص

موعد أذان العصر: 2:47 م

موعد أذان المغرب: 5:06 م

موعد أذان العشاء: 6:29 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:13 ص

موعد أذان الظهر: 11:58 ص

موعد أذان العصر: 2:54 م

موعد أذان المغرب: 5:14 م

موعد أذان العشاء: 6:34 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:05 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 2:54 م

موعد أذان المغرب: 5:14 م

موعد أذان العشاء: 6:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

موعد أذان الفجر: 5:05 ص

موعد أذان الظهر: 11:49 ص

موعد أذان العصر: 2:44 م

موعد أذان المغرب: 5:04 م

موعد أذان العشاء: 6:24 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 5:10ص

موعد أذان الظهر: 11:49 ص

موعد أذان العصر: 2:37 م

موعد أذان المغرب: 4:55 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

