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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-1-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-1-2024 في محافظات مصر من أكثر الموضوعات بحثًا في الساعات الأخيرة، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلاة في وقتها، فالصلاة عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-1-2024 في محافظات مصر

 في إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نقدم في السطور الآتية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-1-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:29
 

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 31-12-2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 1 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 2:49

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:32 م.

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٢:٤٩ م

صلاة المَغرب ٥:٠٧ م

صلاة العِشاء ٦:٣٠ م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 11:54 م

موعد صلاة العصر 2:42 م

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 2:40 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م.

مواعيد الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 51: 2

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:30.

فضل الصلاة في موعدها 

الصلاة فالواجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها ويصليها في موعدها، ولما سئل ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، فهي أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها، كونه يؤديها في الوقت كما أوجب الله هذا أفضل الأعمال بعد الشهادتين أن تؤدى الصلاة في وقتها، قلت: يا رسول الله ثم أي؟ قال: بر الوالدين قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.


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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى محافظات مصر

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