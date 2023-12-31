الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 31-12-2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

البحث عن مواعيد الصلاة في محافظات مصر من الموضوعات الأكثر بحثًا على مدار اليوم لأداء الفروض الخمس في وقتها كركن ثان من أركان الإسلام لا يمكن إهماله أو التغافل والتكاسل عنه.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 31-12-2023 في محافظات مصر وفق التوزيعات الجغرافية لكل محافظة ما يجعل مواقيت الصلاة مختلفة في عدة دقائق من محافظة لأخرى.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 5:18 ص
موعد أذان الظهر:11:58 ص
موعد أذان العصر: 2:47 م
موعد أذان المغرب: 5:05 م
موعد أذان العشاء:6:28 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 5:25 ص
موعد أذان الظهر:12:03  ص
موعد أذان العصر: 2:49 م
موعد أذان المغرب: 5:08 م
موعد أذان العشاء: 6:32  م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 5:05 ص
موعد أذان الظهر: 11:54 ص
موعد أذان العصر: 2:40 م
موعد أذان المغرب: 4:58 م
موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:18 ص
موعد أذان الظهر: 11:58  ص
موعد أذان العصر: 2:47 م
موعد أذان المغرب: 5:05 م
موعد أذان العشاء: 6:28 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 5:19 ص
موعد أذان الظهر: 11:59 ص
موعد أذان العصر: 2:50 م
موعد أذان المغرب: 5:08 م
موعد أذان العشاء: 6:31 م
 

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:08 ص
موعد أذان الظهر: 11:57  ص
موعد أذان العصر: 2:44 م
موعد أذان المغرب: 5:03 م
موعد أذان العشاء: 6:26 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:12 ص
موعد أذان الظهر: 11:56 ص
موعد أذان العصر: 2:52  م
موعد أذان المغرب: 5:11 م
موعد أذان العشاء: 6:31   م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 5:03  ص
موعد أذان الظهر: 11:51 ص
موعد أذان العصر: 2:51 م
موعد أذان المغرب: 5:11 م
موعد أذان العشاء: 6:30  م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة 

موعد أذان الفجر: 5:04 ص
موعد أذان الظهر: 11:48 ص
موعد أذان العصر: 2:42 م
موعد أذان المغرب: 5:01 م
موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر: 5:09 ص
موعد أذان الظهر: 11:48 ص
موعد أذان العصر: 2:34 م
موعد أذان المغرب: 4:52  م
موعد أذان العشاء: 6:16 م.
 

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