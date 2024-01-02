الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يشغل أذهان المسلمين مع بداية الصباح معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 في محافظات مصر لأداء جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، حيث تعد أهم فرض أوجبه الإسلام، كما أن أقرها الله سبحانه وتعالى وهي مركز أساسي وثاني أركان الإسلام.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير عام 2024 في بعض من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وبعض المحافظات

وتعتبر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، من ضمن أهم الخدمات المقدمة للقارئ، وفي هذه السطور التالية نقدم معكم مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة، وبعض محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 5:18 صباحًا
صلاة الظهر 11:58 مساءً
صلاة العصر 47: 2 مساء
صلاة المغرب 5:06 مساءً
صلاة العشاء  6:29 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:25 صباحًا
صلاة الظهر 12:03 مساءً
صلاة العصر 2:50 مساءً
صلاة المغرب 5:08 مساءً
صلاة العشاء 6:32 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر 5:15 صباحًا
صلاة الظهر 11:54 مساءً
صلاة العصر 2:42 مساءً
صلاة المغرب 5:00 مساءً
صلاة العشاء 6:24  مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03 صباحًا
وقت صلاة الظهر 11:46 مساءً
موعد صلاة  العصر 2:39 مساءً
وقت صلاة المغرب 4:58 مساءً
وقت صلاة العشاء 6:19 مساءً

أفضل الأدعية المستحبة والمستجابة في يوم الجمعة المبارك

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ بورسعيد يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الحسين بحى المناخ

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

صلاة الفجر 5:04  صباحًا
صلاة الظهر 11:51 مساءً
صلاة العصر 52: 2 مساءً
صلاة المغرب 5:12 مساءً
صلاة العشاء 6:30 مساء

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