قناة الناس| هل الحج على نفقة الغير ينقص الثواب؟ (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء، على سؤال متصلة حول هل العمرة أو الحج على حساب الغير تنقص الثواب؟

أضاف أمين الفتوى بدار الافتاء، الخميس، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "الواقع عبر الإسلام أن هناك أشخاصا يتحملون نفقات البعض فى الحج والعمرة، وهذا عمل عظيم، وعمله سيدنا عبدالله بن المبارك، وكان يطلع الناس على نفقته إلي الحج والعمرة".

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء: "هو عمل عظيم لمن يقوم به، ومن يساعد أى حد سواء والده أو والدته، يكفى أنه يساعد شخص بيروح عمرة".

في وقت سابق، قال د. مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الحج والعمرة على نفقة الغير يأتي من باب التبرع، كأن يتكفل شخص أو مؤسسة أو وزارة، بتوفير التأشيرة والإقامة والانتقالات وكل نفقات الحج، ليكون دور الحاج في هذه الحالة هو أداء المناسك فقط، وهذا جائز ويسقط الفريضة، ولو كان الحاج قد أدى حج الفريضة من قبل، يحتسب له حج نافلة، ويحصل الأجر والثواب لكل من الحاج والمتبرع.

واستكمل: "بالنسبة للحج على نفقة الغير، فهو يأتي من باب التبرع، كأن يتكفل شخص أو مؤسسة أو وزارة، بتوفير التأشيرة والإقامة والانتقالات وكل نفقات الحج، ليكون دور الحاج في هذه الحالة هو أداء المناسك فقط، وهذا جائز ويسقط الفريضة، ولو كان الحاج قد أدى حج الفريضة من قبل، يحتسب له حج نافلة، ويحصل الأجر والثواب لكل من الحاج والمتبرع.

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وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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