الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| أيمن أبو عمر يحذر الآباء من هذا الأمر الخطير فى تربية الأبناء (فيديو)

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو عمر

أكد الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشئون الدعوة، عبر قناة الناس الفضائية، إمكانية وجود شريحة من الناس، تعتقد أن مسؤوليتها لدى الأسرة، تتوقف عن الإنفاق المادي فقط، لكنها صورة خاطئة تمامًا.

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قناة الناس|أيمن أبو عمر: تربية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم (فيديو)

أضاف أبو عمر، الخميس، خلال حلقة برنامج البيت، المذاع عبر قناة الناس الفضائية،  "ممكن تكون شريحة من الناس يتخيل إنه كراجل يصرف بس وهو اعتقاد خاطئ، لأنه في المقابل هتلاقي سيدات تعمل وتجتهد حتى تساعد مع زوجها، وممكن تكون أنها مصدر الدخل الأصلي".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة خلال حلقة برنامج البيت عبر قناة الناس الفضائية: "لو حسبناها بالحسبة دي هنضيع أولادنا، وممكن تكون هناك أسر دخلها ليس كبيرًا، لكنها تفهم جيدًا كيفية التعاون والتفاهم ومشاركة أبنائهم في الحياة، لأنه لازم تفهم ابنك، وتقوله أنت هتروح المدرسة وتشوف زملاء ليك معاهم إمكانيات كبيرة، وفي تانيين عندهم إمكانيات أقل، خليك دايمًا عينك على اللي أقل منك في الإمكانيات المادية والأكبر منك في المستوى التعليمي".

وتابع د.أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشئون الدعوة عبر قناة الناس الفضائية: “بتلك الطريقة، نساعد على بناء فكري جيد لأبنائنا، وهو مسئولية الأم والأب”، مؤكدًا أنه من الضروري أن أعطي خبراتي في الحياة لأولادي، حيث أن القضية ليست قضية إنفاق فقط.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس برنامج البيت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الاسرة الإنفاق المادي مصدر الدخل الأصلي

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