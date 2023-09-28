الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس.. أيمن أبوعمر: تربية الأبناء مسئولية مشتركة بين الأب والأم (فيديو)

د.أيمن أبو عمر
د.أيمن أبو عمر

قال د.أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة إن قضية المسئولية في التعليم مثلها مثل قضية المسئولية في التربية وقضية الوصول بالبيت إلى بر الأمان ومثلها مثل أي شيء آخر متعلق بالأسرة، مؤكدًا أنها قضية مشتركة ومسئولية ما بين الزوج والزوجة، فيجب أن يكون بين الإثنين تعاون مشترك كي يصلوا بأبنائهم لبر الأمان.

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أضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، الخميس، خلال حلقة برنامج البيت، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّه يجب أن تقع المسئولية على الاثنين وليس على واحد فقط، فإذا وقعت المسئولية على فرد ودون الآخر فإنه سيظلم، لأن الله تعالى أعطى كل إنسان قدرة على أن يتحمل أمورًا معينة ويقوم بدور معين، مستشهدًا بحديث الرسول (ص) القائل فيه: "كل ميسر لما خلق له".

وأوضح أبوعمر أنّ الزوج والزوجة إذا اتفقا أن كل واحد منهما عنده مهمة يتعاون فيها وهدف يصل إليه يرى نتيجته في الأبناء بعد ذلك مثل فريق العمل، أما إذا قام أحد برمي الحمل على الآخر فيحدث خلل ومشاكل كثيرة يعاني منها الأبناء بعد ذلك، بجانب العيش في حياة غير مستقرة، لافتًا إلى البيوت تقوم على التسامح وتقوم على المودة وعلى الرحمة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس برنامج البيت قضية المسؤولية في التعليم تربية الأبناء والاهتمام بمستواهم التعليمي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كل ميسر لما خلق له

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