الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس..| بلال الحلاق: يكفى نبينا فخرًا مدح الله تعالى فى القرآن الكريم (فيديو)

المدير العام لدار
المدير العام لدار الفتوى بكاليفورنيا

قال الدكتور بلال الحلاق، المدير العام لدار الفتوى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن ذكرى مولد النبي الشريف صلّى الله عليه وسلم، لم تعد ذكرى لتعطيل يوم أو نحو ذلك، بل هى يوم مشهود من أيام الله.

احتفالية خاصة بمولد النبى الشريف على شاشة قناة "الناس"

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وأضاف الدكتور بلال الحلاق، المدير العام لدار الفتوى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف عبر قناة الناس الفضائية، أنه حتى في بلاد الاغتراب، فيعد لهذا اليوم عدته ويهيئ له قبل مجيئه، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم، له منة على كل مؤمن وإظهار الفرح والحب للرسول صلّى الله عليه وسلم، مما شرعه لنا نبينا حيث أنه سئل في الحديث  "يا رسول الله لم تصوم يوم الإثنين فقال “ذاك يوم ولدت فيه ”.

وأوضح المدير العام لدار الفتوى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن شكر الله على النعم أحيانًا يكون بالصوم وأحيانًا يكون بالمديح، وأحيانًا أخرى يكون بالصدقة، مشيرًا إلى أن المسلمين اعتادوا منذ مئات السنين أن يجتمعوا في هذه الذكرى على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

احتفالية قناة الناس بالمولد النبوي

احتفالا بـ المولدِ النبويِّ الشريفِ تُقدّمُ «قناة الناس» على مدار اليوم الأربعاء، بدءًا من الواحدة ظهرًا، احتفالية خاصة عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

وتقدم قناة الناس على مدار اليوم، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصة مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، يستعرض فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه، صلى الله عليه وسلم وحُكم الاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم قناة الناس الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية، يقدمها المنشد الديني يحيى نادي والمنشد الديني بهاء نادي.

 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس ذكرى مولد النبى المولد النبوي الشريف إظهار الفرح والحب للرسول احتفالية قناة الناس بالمولد النبوي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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