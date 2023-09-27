نائب رئيس جامعة الأزهر: سيدنا محمد اعتنى بالشباب لأنهم غرة الأمة (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن الأمة الإسلامية في الدنيا كلها تحتفل بمولد سيدنا النبي محمد صل الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى واجبة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف عبر قناة الناس الفضائية: “سيدنا النبي محمد صل الله عليه وسلم، اعتنى بالأطفال والشباب والشيوخ والناس، وأعطى الشباب عناية خاصة بالشباب لأنه كان يعلم إنهم غرة الأمة اللامعة وهو الدم الحار الذي يتدفق في عروق الأمة فيمدها بالحياة والقوة”.

وتابع الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي: “النبي صل الله عليه وسلم، قدم الشباب على الشيوخ في كثير من الأمور الهامة، ومنها في غزوة الروم قدم أسامة بن زيد، على رأس الجيش فيه عمر بن الخطاب وأبى بكر الصديق”.

احتفالية قناة الناس بالمولد النبوي

احتفالا بـ المولدِ النبويِّ الشريفِ تُقدّمُ «قناة الناس» على مدار اليوم الأربعاء، بدءًا من الواحدة ظهرا، احتفالية خاصةً عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

وتقدم قناة الناس على مدار اليوم، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، يستعرضُ فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم قناة الناس الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية، يقدمها المنشد الديني يحيى نادي والمنشد الديني بهاء نادي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.