عضو هيئة كبار العلماء: ميلاد سيدنا محمد هو التاريخ الذي أخرج الله به العالم من الظلمات إلى النور

قال الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ميلاد سيدنا وحبيبنا وإمامنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم سيدنا محمد، هذا الميلاد الذي أخرج الله به العالم جميعا من الظلمات إلى النور ومن الضياع والتيه إلى طريق الهداية والاستقامة فكانت حادثة مولده هي مفتاح ما كان العالم كله ينتظر هدايته إلى الطريق المستقيم الذي توجههم إليهم عناية المساء ووحيه وتوجيهه صلّ الله عليه وسلم كما أثبتت الآيات والأحاديث، يقول الله تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين).

وأضاف الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر قناة الناس الفضائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أن ميلاد الرسول الذي يخرج العالم كله من ظلمات الجهل والتخلف والبعد عن الحق إلى نور الهادية والتوفيق والأعمال الصالحة التي تأخذ بيد البشرية جميعًا بلا تمييز إلى طريق الخير والبناء والقوة والاستقامة على طريق الحق، مشيرًا إلى أنه عندما أدى رسول الله مهمته أنزلت السماء بيانًا (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا).

ميلادالرسول

وأوضح الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، أن مثل هذا النبي الخاتم الذي بعثه الله رحمة للعالمين لا شك أن ميلاده مما يجب على كل من أنعم الله عليه بالإسلام أن يتذكره بكل ما فيه من نعم وتفضل حيث لم يكن العالم في ذلك الوقت يجد هداية من السماء تأخذ بيده إلى بناء الأرض وإعمارها والخير الذي يتحقق فيها على هديً من كتابه سبحانه وتعالى هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.

وتابع: "وعلى هدي من توجيه ذلك النبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه إلى العالمين وجعلنا جميعًا من أمته التي وعدها الله بالخير في الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يجعلنا جميعا نسير على هديه وتوجيهه وأن يكون لنا في هديه القدوة الحسنة التي أكدها القرآن الكريم (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر).

نعمة ميلاد الرسول

وأكد الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، أن هذا الحدث الجلل الذي أكرم الله به العالم جميعا وهو ميلاد رسول الله الذي أخرجنا الله به من كل ظلمة إلى كل خير ونور تستحق من جاءه هذا الحدث وهو مستظل بظل الاسلام أن يهنئه بهذه النعمة، نعمة ميلاد الرسول ليخرج الناس جميعًا من الظلمات إلى النور.

وأشار الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، إلى أنه لحق علينا أن تكون هذه المناسبة أن نهنئ بعضنا بعضًا وكل من شهدها ووجد في حالتها أن يحمد الله تعالى على أن هداه إلى نعمة الاسلام وأن الله أكرمه بهذا النبي الأمي الذي يبلغ أوامر ربه وتوجيهاته، لا يريد من غيره جزاءًا ولا شكورا، فنهنئ كل الأمة الاسلامية بهذا الحدث حدث ميلالد الروسل

احتفالية قناة الناس بالموالد النبوي

وتقدم قناة الناس على مدار اليوم، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، يستعرضُ فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.