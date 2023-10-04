الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هاني تمام: الدين يدعو للحفاظ على الدولة (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنّه حينما يصرح الفرد بحبه للوطن فإنه يتهم بالنفاق وما إلى ذلك وكأن تلك المصارحة تكون ضد الدين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر نشأ من مشكلة معينة أحدثتها بعض الجماعات الإرهابية والمتطرفين بعملية الفصل بين الدين والدولة. 

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وأضاف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال حلقة “برنامج البيت”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ تلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة أوهموا الناس والشباب بشكل خاص أنهم لن يكونوا متدينين إلا إذا كانوا ضد بلده أو متمرد على بلده، وكأن هذا مظهر ديني، مؤكدًا أن هذا الأمر خاطئ بشكل كبير، لكن العلاقة بين الدين والدولة علاقة تقدير واحترام وتوائم وتوافق.

الدين يدعو للحفاظ على الدولة

وأوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أنّ الدين يدعوا للحفاظ على الدولة، ويجب على أهل البلد جميعهم أن يدافعوا عن بلدهم حال دخول أي عدو لها، مؤكدًا أن الدين هو الذي يقول بأنه يجب أن يدافع الناس عن بلادهم وأوطانهم لأنه شهادة في سبيل الله.

وتابع الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر: “من لا يدافع عن وطنه ويدافع عن أوطان أخرى فهي مصيبة أكبر وهذا دليل على أن تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة لا يفقهوا في دين الله شيء وكل همهم المصلحة الشخصية لا غير”.  

 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

برنامج البيت قناة الناس الجماعات الإرهابية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعملية الفصل بين الدين والدولة الدين يدعوا للحفاظ على الدولة

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