الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه (فيديو)

الشيخ محمد عبدالسميع
الشيخ محمد عبدالسميع

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على  سؤال متصلة حول الحكم على أخذها من مال زوجها دون علمه بقصد الادخار أو الصدقة؟

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أضاف عبدالسميع، الثلاثاء، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع عبر قناة الناس الفضائية أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه لكن بشرط، مشيرًا إلى أن هذا الشرط، ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبيُّ: «إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتِها غير مفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا».

وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أن لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه، إلا إذا كان الرجل لا ينفق على بيته، موضحًا إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها.

وفي وقت سابق، قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول هل يجوز للزوجة أن تدخر من مال زوجها دون علمه، بأن هذا المال ملك للزوج ويجب أن تعلم الزوجة ذلك:"جزى الله هذه الزوجة خيرا الله لأنها مدبرة وتراعي هذا الأمر، ولكن هذا المال الذى تدخره تعلم أنه ملك للزوج، فإذا ما وقع الزوج في ضيق في أي وقت أو احتاج منه فلا بد أن يأخذه، أو في حالة احتاج البيت إلى مصاريف ولم تجد إلا أن تأخذ من هذا المال فتنفق منه على البيت".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

الحكم على أخذها من مال زوجها دون علمه برنامج فتاوى الناس لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه لكن بشرط الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس

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