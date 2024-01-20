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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم السبت 20-1-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم السبت 20-1-2024 في محافظات مصر من أبرز الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة لرغبة الملايين من المواطنين في ضبط أوقات أداء الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 20-1-2024 في محافظات مصر

يستطيع الملايين من المواطنين معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 20-1-2024 في محافظات مصر من خلال نشر الأخبار التي يصدرها الدستور للقراء في كافة المجالات وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وهى كما يلي:


مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:20 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:05 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:00 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:20 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:42 مساء.

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الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:17 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:01 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:55 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:18 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:37 مساء.


مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:27 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:11 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:04 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:23 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:46 مساء.

 

الصلاة في محافظة الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:31 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:22 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:26 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:47 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:04 مساء.

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مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الجمعة

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 19-1-2024 فى محافظات مصر

 

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:20 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:05 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:01 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:21 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:42 مساء.

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