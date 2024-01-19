الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 19-1-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، ومن حافظ عليها فقد استقام دينه، ومن ضيعها فقد هدم دينه، لقد حث الله تعالى على الصلاة في كتابه العزيز، وجعلها من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فقال تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) [العنكبوت: 45].

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينةالتاريخاذان الفجرشروقاذان الظهراذان العصراذان المغرباذان عشاء
القاهرة19-1-20245:20 ص6:51 ص12:5 م3:0 م5:20 م6:41 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية 

المدينةالتاريخاذان الفجرشروقاذان الظهراذان العصراذان المغرباذان عشاء
الإسكندرية 19-1-20245:27 ص6:59 ص12:11 م3:3 م5:23 م6:45 م

 

مواعيد الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخاذان الفجرشروقاذان الظهراذان العصراذان المغرباذان عشاء
طنطا19-1-20245:22 ص6:54 ص12:6 م3:0 م5:19 م6:41 م
المنصورة2024-01-185:21 ص6:53 ص12:5 م2:58 م5:17 م6:39 م
الزقازيق19-1-20245:20 ص6:51 ص12:4 م2:58 م5:18 م6:40 م
أسيوط19-1-20245:18 ص6:46 ص12:6 م3:5 م5:26 م6:45 م
سوهاج19-1-20245:15 ص6:43 ص12:4 م3:4 م5:25 م6:43 م
بنى سويف19-1-20245:20 ص6:50 ص12:6 م3:2 م5:22 م6:43 م
المنيا19-1-20215:20 ص6:49 ص12:7 م3:6 م5:26 م6:45 م
قنا19-1-20245:10 ص6:38 ص12:0 م3:1 م5:21 م6:40 م
أسوان19-1-20245:7 ص6:33 ص11:59 ص3:4 م5:25 م6:42 م
مطروح19-1-20245:38 ص7:10 ص12:21 م3:13 م5:33 م6:56 م
الغردقة19-1-20245:7 ص6:35 ص11:55 ص2:55 م5:15 م6:34 م
الخارجة19-1-20245:19 ص6:46 ص12:9 م3:12 م5:33 م6:50 م
الإسماعيلية19-1-20245:17 ص6:48 ص12:1 م2:55 م5:15 م6:36 م
دمياط19-1-20245:20 ص6:52 ص12:3 م2:55 م5:15 م6:37 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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