مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 19-1-2024 فى محافظات مصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، ومن حافظ عليها فقد استقام دينه، ومن ضيعها فقد هدم دينه، لقد حث الله تعالى على الصلاة في كتابه العزيز، وجعلها من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فقال تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) [العنكبوت: 45].

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة التاريخ اذان الفجر شروق اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان عشاء القاهرة 19-1-2024 5:20 ص 6:51 ص 12:5 م 3:0 م 5:20 م 6:41 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينة التاريخ اذان الفجر شروق اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان عشاء الإسكندرية 19-1-2024 5:27 ص 6:59 ص 12:11 م 3:3 م 5:23 م 6:45 م

مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ اذان الفجر شروق اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان عشاء طنطا 19-1-2024 5:22 ص 6:54 ص 12:6 م 3:0 م 5:19 م 6:41 م المنصورة 2024-01-18 5:21 ص 6:53 ص 12:5 م 2:58 م 5:17 م 6:39 م الزقازيق 19-1-2024 5:20 ص 6:51 ص 12:4 م 2:58 م 5:18 م 6:40 م أسيوط 19-1-2024 5:18 ص 6:46 ص 12:6 م 3:5 م 5:26 م 6:45 م سوهاج 19-1-2024 5:15 ص 6:43 ص 12:4 م 3:4 م 5:25 م 6:43 م بنى سويف 19-1-2024 5:20 ص 6:50 ص 12:6 م 3:2 م 5:22 م 6:43 م المنيا 19-1-2021 5:20 ص 6:49 ص 12:7 م 3:6 م 5:26 م 6:45 م قنا 19-1-2024 5:10 ص 6:38 ص 12:0 م 3:1 م 5:21 م 6:40 م أسوان 19-1-2024 5:7 ص 6:33 ص 11:59 ص 3:4 م 5:25 م 6:42 م مطروح 19-1-2024 5:38 ص 7:10 ص 12:21 م 3:13 م 5:33 م 6:56 م الغردقة 19-1-2024 5:7 ص 6:35 ص 11:55 ص 2:55 م 5:15 م 6:34 م الخارجة 19-1-2024 5:19 ص 6:46 ص 12:9 م 3:12 م 5:33 م 6:50 م الإسماعيلية 19-1-2024 5:17 ص 6:48 ص 12:1 م 2:55 م 5:15 م 6:36 م دمياط 19-1-2024 5:20 ص 6:52 ص 12:3 م 2:55 م 5:15 م 6:37 م