الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الجمعة

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا

أصبح البحث عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 19 يناير الجاري 2024، وتحديدا منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية “كان 2024”، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والجماهير المصرية والقارة السمراء بصفة خاصة.

ويأتي ذلك، بعد المفاجآت المدوية والمستمرة في المونديال القاري منذ انطلاق البطولة السبت الماضي وحتى الآن، من سقوط بعض الكبار المرشحون للتتويج بالأميرة السمراء، فضلا عن النتائج السيئة جدا للفراعنة، على مدار المواجهتين الماضيتين أمام موزمبيق وغانا.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة بكأس امم افريقيا 2024

الرأس الأخضر & موزمبيق .. الرابعة عصرا (ملعب فيليكس هوفويت بوانيي).

منافسات المجموعة الثانية، الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

السنغال & الكاميرون .. السابعة مساء ( ملعب شارليس كونان).

منافسات المجموعة الثالثة، الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

غينيا & جامبيا .. العاشرة مساء (ملعب شارليس كونان).

منافسات المجموعة الثالثة، الجولة الثانية مرحلة المجموعات.

 

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024

تنقل جميع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات المسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

مجموعات كأس أمم افريقيا 2024

المجموعة الأولى..

1/ غينيا الاستوائية 4 نقاط.

2/ نيجيريا 4 نقاط.

3/ كوت ديفوار 3 نقاط.

4/ غينيا بيساو بلا رصيد من النقاط.

 

المجموعة الثانية..

1/ الرأس الأخضر 3 نقاط.

2/ مصر نقطتين.

3/ موزمبيق نقطة وحيدة.

4/ غانا نقطة وحيدة.

 

المجموعة الثالثة..

1/ السنغال 3 نقاط.

2/ غينيا نقطة وحيدة.

3/ الكاميرون نقطة وحيدة.

4/ جامبيا بلا رصيد من النقاط.

 

المجموعة الرابعة..

1/ بوركينا فاسو 3 نقاط.

2/ أنجولا نقطة وحيدة.

3/ الجزائر نقطة وحيدة.

4/ موريتانيا بلا رصيد من النقاط.

 

المجموعة الخامسة..

1/ مالي 3 نقاط.

2/ نامبييا 3 نقاط.

3/ تونس بلا رصيد من النقاط.

4/ جنوب إفريقيا بلا رصيد من النقاط.

 

المجموعة السادسة والأخيرة..

1/  المغرب 3  نقاط.

2/ زامبيا نقطة وحيدة.

3/ الكونغو الديمقراطية نقطة وحيدة.

4/ تنزانيا بلا رصيد من النقاط.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 

من المقرر إقامة المباراة النهائية من منافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2024"، يوم 11 فبراير المقبل.

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تقام منافسات النسخة رقم 35 المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2025"، بدولة المغرب.

كأس أمم إفريقيا 2024 بطولة أمم إفريقيا 2024 القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024 كأس أمم إفريقيا 2023 مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

تقرير إسرائيلى يفضح أكاذيب الاحتلال: منع دخول المساعدات لغزة جريمة حرب

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس