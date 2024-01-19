مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الجمعة

أصبح البحث عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 19 يناير الجاري 2024، وتحديدا منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية “كان 2024”، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والجماهير المصرية والقارة السمراء بصفة خاصة.

ويأتي ذلك، بعد المفاجآت المدوية والمستمرة في المونديال القاري منذ انطلاق البطولة السبت الماضي وحتى الآن، من سقوط بعض الكبار المرشحون للتتويج بالأميرة السمراء، فضلا عن النتائج السيئة جدا للفراعنة، على مدار المواجهتين الماضيتين أمام موزمبيق وغانا.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة بكأس امم افريقيا 2024

الرأس الأخضر & موزمبيق .. الرابعة عصرا (ملعب فيليكس هوفويت بوانيي).

منافسات المجموعة الثانية، الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

السنغال & الكاميرون .. السابعة مساء ( ملعب شارليس كونان).

منافسات المجموعة الثالثة، الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

غينيا & جامبيا .. العاشرة مساء (ملعب شارليس كونان).

منافسات المجموعة الثالثة، الجولة الثانية مرحلة المجموعات.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024

تنقل جميع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات المسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

مجموعات كأس أمم افريقيا 2024

المجموعة الأولى..

1/ غينيا الاستوائية 4 نقاط.

2/ نيجيريا 4 نقاط.

3/ كوت ديفوار 3 نقاط.

4/ غينيا بيساو بلا رصيد من النقاط.

المجموعة الثانية..

1/ الرأس الأخضر 3 نقاط.

2/ مصر نقطتين.

3/ موزمبيق نقطة وحيدة.

4/ غانا نقطة وحيدة.

المجموعة الثالثة..

1/ السنغال 3 نقاط.

2/ غينيا نقطة وحيدة.

3/ الكاميرون نقطة وحيدة.

4/ جامبيا بلا رصيد من النقاط.

المجموعة الرابعة..

1/ بوركينا فاسو 3 نقاط.

2/ أنجولا نقطة وحيدة.

3/ الجزائر نقطة وحيدة.

4/ موريتانيا بلا رصيد من النقاط.

المجموعة الخامسة..

1/ مالي 3 نقاط.

2/ نامبييا 3 نقاط.

3/ تونس بلا رصيد من النقاط.

4/ جنوب إفريقيا بلا رصيد من النقاط.

المجموعة السادسة والأخيرة..

1/ المغرب 3 نقاط.

2/ زامبيا نقطة وحيدة.

3/ الكونغو الديمقراطية نقطة وحيدة.

4/ تنزانيا بلا رصيد من النقاط.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2024

من المقرر إقامة المباراة النهائية من منافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2024"، يوم 11 فبراير المقبل.

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تقام منافسات النسخة رقم 35 المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2025"، بدولة المغرب.