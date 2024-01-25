مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25-1-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة خاصة موعد اذان الفجر والمغرب يهتم المسلمون بالبحث عنها خاصة اليوم الخميس ٢٥ يناير وهو أول الأيام البيض أو القمرية في شهر رجب الموافق ١٣ للعام الهجري ١٤٤٥ ، لذلك يبحث الكثيرين عن صيام هذا اليوم ضمن أيام البيض الثلاثة كما وصى الرسول صل الله عليه وسلم.



ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25 يناير 2024 في محافظات مصر والتذكير بموعد آذاني الفجر والمغرب لمن ينوون صيام أيام البيض الثلاثة التي تبدأ من اليوم وتنتهي السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤.



مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد اذان الفجر: 5:19 ص

موعد اذان الظهر: 12:07 م

موعد اذان العصر: 3:05 م

موعد اذان المغرب: 5:26 م

موعد اذان العشاء:6:45 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد اذان الفجر: 5:26 ص

موعد اذان الظهر: 12:12 م

موعد اذان العصر: 3:08 م

موعد اذان المغرب: 5:29 م

موعد اذان العشاء: 6:50 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد اذان الفجر: 5:16 ص

موعد اذان الظهر: 12:03 م

موعد اذان العصر: 2:59 م

موعد اذان المغرب: 5:19 م

موعد اذان العشاء: 6:41 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 5:19 ص

موعد اذان الظهر: 12:07 م

موعد اذان العصر: 3:05 م

موعد اذان المغرب: 5:26 م

موعد اذان العشاء: 6:46 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد اذان الفجر: 5:20 ص

موعد اذان الظهر: 12:09 م

موعد اذان العصر: 3:08 م

موعد اذان المغرب: 5:28 م

موعد اذان العشاء: 6:48 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 5:19 ص

موعد اذان الظهر: 12:06 م

موعد اذان العصر: 3:03 م

موعد اذان المغرب: 5:23 م

موعد اذان العشاء: 6:44 م

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 5:14 ص

موعد اذان الظهر: 12:05 م

موعد اذان العصر: 3:09 م

موعد اذان المغرب: 5:30 م

موعد اذان العشاء: 6:48 م



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد اذان الفجر: 5:07 ص

موعد اذان الظهر: 12:01 ص

موعد اذان العصر: 3:07 م

موعد اذان المغرب: 5:29 م

موعد اذان العشاء: 6:46 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد اذان الفجر: 5:10 ص

موعد اذان الظهر: 11:57 ص

موعد اذان العصر: 2:53 م

موعد اذان المغرب: 5:13 م

موعد اذان العشاء: 6:35 م