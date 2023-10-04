الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| هاني تمام: من لا خير له في وطنه لا خير له في دينه (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنّ حب الوطن والدفاع عنه والإنتماء إليه من الدين، مؤكدًا أن الدين هو الذي علمنا حب الوطن والانتماء إليه والحنين له، فمن لا خير له في وطنه لا خير له في دينه.

 

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وأضاف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال حلقة “برنامج البيت”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ أي إنسان ليس له خير في بلده ووطنه، فليس له خير في دينه، وهذه قاعدة هامة جدًا وهذا ينطبق على المثل الشعبي القائل: (اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد)، مشيرًا إلى أن الوطن هو صاحب الفضل على الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى فيجب أن يكون لديه انتماء له، ومن ليس له انتماء لوطنه وبلده ليس له انتماء للدين، لأن الدين هو الذي يخبرنا بذلك.

وأوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أنّ الجهاد أحيانًا يكون فرض عين على كل الناس، فإذا دخل العدو البلد فوجب على كل من فيها أن يدافعوا عنها حتى النساء، مشيرًا إلى أن الوطن إذا سقط فستسباح كل الحرمات، فالإسلام علمنا أن الدفاع عن الدولة والإنتماء للوطن وحبه من الدين، ومن يقول غير ذلك فهو لا يفهم دينه جيدًا.

وأكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أنّ الرسول صلّ الله عليه وسلم علمنا كيف نحب أوطاننا، حينا أخرجه أهله من مكة وهو لا يريد الخروج منها نظر إليها نظرة شوق ثم قال: (والله إنك لأحب أرض الله إلي، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجونى منك قهرًا ما خرجت).

 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

قناة الناس برنامج البيت حب الوطن والدفاع عنه والإنتماء إليه من الدين من لا خير له في وطنه لا خير له في دينه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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