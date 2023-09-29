قناة الناس| ماذا شاهدت السيدة آمنة فى المنام عند حملها بالنبى؟ يسرى عزام يجيب (فيديو)

قال الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إنّ السيدة آمنة بنت وهب، أم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لها رؤيا في حملها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد رأت في منامها وقت حملها من يقول لها: "إنك حملتِ بسيد الأمة ونبيها، فإذا وضعته فقولي: أعوذ بالواحد من شر كل حاسد، وسميه محمد فسمته محمد".

وأضاف الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ اسم محمد لم يكن مألوفًا أو معهودًا في الجزيرة العربية آنذاك ويُقال من سمى محمد قبل الرسول منذ سيدنا آدم عليه السلام 16 فقط، ولما ولدته السيدة آمنة بنت وهب، أي ولدت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمته محمدًا، ولما جاءت البشرى لجده عبد المطلب، سماه محمد.

وأوضح الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أنَّ السيدة آمنة تقول عن حملها: "لما حلمتُ به ما وجدت ثقلًا، وسمعت من يقول لي: أتدرين بمن حملت، أنك حملت بـ سيد الأمة ونبيها"، وسمته محمد، واسمه مشتق من اسم الله جل وعلا "المحمود"، فذو العرش محمود وهذا محمد.

وأكد الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أنَّ سيدنا النبي ليس اسمه محمد فقط، بل اسمه أيضًا أحمد ومحمد وأحيد ووحيد ومحمود وماحي وحاشر عاقب وصاحب الإزار وصابح السمنة وصاحب السلطان وصاحب السطان وصاحب التاج وصاحب العمامة وصاحب الرداء ومدثر ومبشر ومنذر، مشيرًا إلى أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.

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