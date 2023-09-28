قناة الناس| وكيل وزارة الأوقاف يوضح أهمية دور البيت فى تربية الأطفال (فيديو)

قال د. أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشؤون الدعوة، إنّ المدرسة بالرغم من كونها كيانًا عظيمًا ومكانًا للتربية، لكن إن لم يكن هناك تأسيس للطفل في المنزل فإنه سيكون هناك قصور في تربيته.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، الخميس، خلال حلقة برنامج البيت، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ المنزل هو الأساس، كما أن السنوات الأولى في العمر مهمة جدًا، لأنه ليس هناك شىء يعوض حنان الأم، ويجب على الأم أن لا تتخلى عن دورها كأم، وأن تجلس مع ابنتها وتسمعي منها وتشاركها حياتها، وكذلك الابن.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشؤون الدعوة،: “فيه حاجات لا ينبغي أن يمنعنا الحياء من أبنائنا أن نتحدث معهم فيها، لأن دي طبيعة البشر، وربنا خلقنا كده، بدل ما أسيب ابني يدور على حد تاني يديله معلومة غلط”.

واستكمل وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشئون الدعوة حديثه خلال قناة الناس الفضائية: «سيدنا النبي بيقول، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»، ولو أنا قادر أريح زوجتي أريحها، أنا ممكن أقبل كزوج أن أتنازل عن حقوق ليا وممكن زوجتي تقبل تتنازل عن حقوق ليها في سبيل استقرار المنزل، ومتقفوش للناس كأنكم أوصياء للناس، سيبوا البيوت باللي فيها، وفيه ناس ممكن تسمع وبسببكم تكون حياتهم جحيم".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.