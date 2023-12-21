الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مواعيد الصلاة في مصر من الموضوعات المهمة والتي يحرص الكثير على البحث عنها للمحافظة على أداء الفروض الخمس في وقتها لأهمية الصلاة كركن ثان من أركان الإسلام.

ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة  اليوم الخميس 21 ديسمبر  2023 في عدد من محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 5:14 ص
موعد أذان الظهر:11:53 ص
موعد أذان العصر: 2:41 م
موعد أذان المغرب: 4:59 م
موعد أذان العشاء:6:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية 

موعد أذان الفجر: 5:21 ص
موعد أذان الظهر:11:58  ص
موعد أذان العصر: 2:44 م
موعد أذان المغرب: 5:02 م
موعد أذان العشاء: 6:26 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 5:01 ص
موعد أذان الظهر: 11:49ص
موعد أذان العصر: 2:34 م
موعد أذان المغرب: 4:52 م
موعد أذان العشاء: 6:16 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة 

موعد أذان الفجر: 5:18 ص
موعد أذان الظهر: 11:56  ص
موعد أذان العصر: 2:42 م
موعد أذان المغرب: 5:00 م
موعد أذان العشاء: 6:24 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 5:14 ص
موعد أذان الظهر: 11:55 ص
موعد أذان العصر: 2:44 م
موعد أذان المغرب: 5:03 م
موعد أذان العشاء: 6:25 م
 

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:03 ص
موعد أذان الظهر: 11:52  ص
موعد أذان العصر: 2:39 م
موعد أذان المغرب: 4:57 م
موعد أذان العشاء: 6:21 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:07 ص
موعد أذان الظهر: 11:51 ص
موعد أذان العصر: 2:46 م
موعد أذان المغرب: 5:05 م
موعد أذان العشاء: 6:26   م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:59  ص
موعد أذان الظهر: 11:46 ص
موعد أذان العصر: 2:46 م
موعد أذان المغرب: 5:06 م
موعد أذان العشاء: 6:24  م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة 

موعد أذان الفجر: 5:00 ص
موعد أذان الظهر: 11:43 ص
موعد أذان العصر: 2:36 م
موعد أذان المغرب: 4:55 م
موعد أذان العشاء: 6:16 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر: 5:05 ص
موعد أذان الظهر: 11:43  ص
موعد أذان العصر: 2:28 م
موعد أذان المغرب: 4:46 م
موعد أذان العشاء: 6:11 م
 

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