قناة الناس| هانى تمام: سيدنا النبى محمد علمنا حب الوطن من الشرع (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، وكان يقول: "اللهم حبب لنا المدينة كما حببتنا فى مكة".

وأضاف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال حلقة “برنامج البيت”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم حب المدينة المنورة حبا شديدا وضرب لنا مثلا رائعا فى حب الوطن والانتماء إليه"، مستشهدا بحديث أنس بن مالك حين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفرٍ، فنظر إلى ‌جُدُرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها.

واستكمل الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، "النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا حب الوطن، وما كان يفعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان خير دليل على مشروعية الوطن، اى أن حب الوطن من الشرع، ومن لا يحب وطنه يخالف الشرع الشريف".

وفي وقت سابق، أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أنّ الوطن هو الغطاء الأساسي الذي يحمي الإنسان ويحمي جميع الناس، مؤكدًا أنّ الإسلام علّمنا أن الوطن له قيمة عالية فلا يجب أن نهدمها أو نقلل من قيمتها، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم لفت انتباهنا لشيء هام ألا وهو قوله تعالى في كتابه العزيز: (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم).

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.