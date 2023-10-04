الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| هاني تمام يوضح المقاصد التي جاء بها الإسلام ليحافظ عليها (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنّ هناك ما يسمى بالمقاصد الكليّة في الإسلام، مشيرًا إلى أن تلك الكليّات هي خمس أمور كبيرة جاء الإسلام كي يحافظ عليها.

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وأضاف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال حلقة “برنامج البيت”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الكليّات الخمس هي الدين، والنفس والمال والعرض، وفي الأخير العقل، مشيرًا إلى أنه لن نستطيع أن نحافظ عليهم إلا إذا كان هناك وطن يحميها، مؤكدًا أن الوطن هو التربة التي يغرس فيها الكليّات الخمس.

وأكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إذا لم يوجد وطن فلن يأمن أحد على نفسه أو يأمن على ماله، أو على عرضه ولا على أولاده، ولا علي أي شيء، لافتًا إلى أنه لا يوجد وطن تستباح فيه كل الحرمات ويصير الإنسان ماله وأهله وكل ما لديه عرضة للسلب والنهب والسرقة.

الوطن له قيمة عالية

وأوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أنّ الوطن هو الغطاء الأساسي الذي يحمي الإنسان ويحمي جميع الناس، مؤكدًا أنّ الإسلام علّمنا أن الوطن له قيمة عالية فلا يجب أن نهدمها أو نقلل من قيمتها، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم لفت انتباهنا لشيء هام ألا وهو قوله تعالى في كتابه العزيز: (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم).

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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