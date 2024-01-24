الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يكثف المسلمون البحث مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 24-1-2024 في محافظات مصر عبر محرك البحث جوجل لمعرفة مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لكل مدينة ومحافظة للالتزام بأداء الفريضة في موعدها، فالصلاة هي الركن الثاني في الإسلام وهي عماد الدين فمن أقامها أقام الدين. 

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء 24-1-2024 

صلاة الفجر 5:19 صباحًا

صلاة الظهر 12:06 ظهرًا

صلاة العصر 03: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:23 مساءً

صلاة العشاء 6:44 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 يناير 2024 فى محافظات مصر 

مواعيد الصلاة في الجيزة اليوم الأربعاء 24-1-2024 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية         

صلاة الفجر 5:25 صباحًا

صلاة الظهر 12:11 ظهرًا

صلاة العصر 3:05 مساءً

صلاة المغرب 5:25 مساءً

صلاة العشاء 6:47 مساءً

موعد الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 24-1-2024 

صلاة الفجر 5:16 صباحًا

صلاة الظهر 12:02 ظهرًا

صلاة العصر 2:58 مساءً

صلاة المغرب 5:19 مساءً

صلاة العشاء 6:39 مساءً         

موعد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأربعاء 24-1-2024 

صلاة الفجر 5:05 صباحًا

صلاة الظهر 11:54 ظهرًا

صلاة  العصر 2:54 مساءً

صلاة المغرب 5:16 مساءً

صلاة العشاء 6:34 مساءً

موعد الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 24-1-2024 

صلاة الفجر 5:08  صباحًا

صلاة الظهر 12:00 ظهرًا

صلاة العصر 04: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:27 مساءً

صلاة العشاء 6:43 مساءً

موعد الصلاة في أسيوط اليوم الأربعاء 24-1-2024 

صلاة الفجر 5:19 صباحًا

صلاة الظهر 12:08 ظهرًا

صلاة العصر 3:09 مساءً

صلاة المغرب 4:30 مساءً

صلاة العشاء 6:48 مساءً

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 فى محافظات مصر

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رئيس أساقفة سبسطية: في أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين نطالب بإنهاء الحرب

فضل الصلاة في موعدها

وهناك حرص كبير على أداء الصلاة في موعدها حيث المبادرة بالصلاة أول وقتها من أفضل الأعمال، إذ ورد في حديث المتفق عليه، واللفظ للبخاري: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وفيه: أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها، أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل


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 مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 فى محافظات مصر

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