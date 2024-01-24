مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى محافظات مصر

يكثف المسلمون البحث مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 24-1-2024 في محافظات مصر عبر محرك البحث جوجل لمعرفة مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لكل مدينة ومحافظة للالتزام بأداء الفريضة في موعدها، فالصلاة هي الركن الثاني في الإسلام وهي عماد الدين فمن أقامها أقام الدين.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء 24-1-2024

صلاة الفجر 5:19 صباحًا

صلاة الظهر 12:06 ظهرًا

صلاة العصر 03: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:23 مساءً

صلاة العشاء 6:44 مساءً

مواعيد الصلاة في الجيزة اليوم الأربعاء 24-1-2024

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:25 صباحًا

صلاة الظهر 12:11 ظهرًا

صلاة العصر 3:05 مساءً

صلاة المغرب 5:25 مساءً

صلاة العشاء 6:47 مساءً

موعد الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 24-1-2024

صلاة الفجر 5:16 صباحًا

صلاة الظهر 12:02 ظهرًا

صلاة العصر 2:58 مساءً

صلاة المغرب 5:19 مساءً

صلاة العشاء 6:39 مساءً

موعد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأربعاء 24-1-2024

صلاة الفجر 5:05 صباحًا

صلاة الظهر 11:54 ظهرًا

صلاة العصر 2:54 مساءً

صلاة المغرب 5:16 مساءً

صلاة العشاء 6:34 مساءً

موعد الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 24-1-2024

صلاة الفجر 5:08 صباحًا

صلاة الظهر 12:00 ظهرًا

صلاة العصر 04: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:27 مساءً

صلاة العشاء 6:43 مساءً

موعد الصلاة في أسيوط اليوم الأربعاء 24-1-2024

صلاة الفجر 5:19 صباحًا

صلاة الظهر 12:08 ظهرًا

صلاة العصر 3:09 مساءً

صلاة المغرب 4:30 مساءً

صلاة العشاء 6:48 مساءً

فضل الصلاة في موعدها

وهناك حرص كبير على أداء الصلاة في موعدها حيث المبادرة بالصلاة أول وقتها من أفضل الأعمال، إذ ورد في حديث المتفق عليه، واللفظ للبخاري: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وفيه: أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها، أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل.



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