مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر
معرفة مواعيد الصلاة اليومية من الموضوعات المهمة لأداءها في وقتها وتحقيق الأجر والثواب والمحافظة على الصلة بالله تعالى.
ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في عدد من محافظات مصر.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد اذان الفجر: 5:12 ص
موعد اذان الظهر:11:51 ص
موعد اذان العصر: 2:39 م
موعد اذان المغرب: 4:58 م
موعد اذان العشاء:6:21 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
موعد اذان الفجر: 5:18 ص
موعد اذان الظهر:11:56 ص
موعد اذان العصر: 2:42 م
موعد اذان المغرب: 5:00 م
موعد اذان العشاء: 6:24 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
موعد اذان الفجر: 5:09 ص
موعد اذان الظهر: 11:47ص
موعد اذان العصر: 2:32 م
موعد اذان المغرب: 4:50 م
موعد اذان العشاء: 6:14 م
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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة
موعد اذان الفجر: 5:16 ص
موعد اذان الظهر: 11:54 ص
موعد اذان العصر: 2:40 م
موعد اذان المغرب: 4:58 م
موعد اذان العشاء: 6:22 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم
موعد اذان الفجر: 5:12 ص
موعد اذان الظهر: 11:53 ص
موعد اذان العصر: 2:42 م
موعد اذان المغرب: 5:01 م
موعد اذان العشاء: 6:23 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق
موعد اذان الفجر: 5:01 ص
موعد اذان الظهر: 11:50 ص
موعد اذان العصر: 2:37 م
موعد اذان المغرب: 4:55 م
موعد اذان العشاء: 6:19 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
موعد اذان الفجر: 5:05 ص
موعد اذان الظهر: 11:49 ص
موعد اذان العصر: 2:44 م
موعد اذان المغرب: 5:04 م
موعد اذان العشاء: 6:24 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد اذان الفجر: 4:57 ص
موعد اذان الظهر: 11:44 ص
موعد اذان العصر: 2:44 م
موعد اذان المغرب: 5:04 م
موعد اذان العشاء: 6:23 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة
موعد اذان الفجر: 4:57 ص
موعد اذان الظهر: 11:41 ص
موعد اذان العصر: 2:34 م
موعد اذان المغرب: 4:54 م
موعد اذان العشاء: 6:14 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش
موعد اذان الفجر: 5:03 ص
موعد اذان الظهر: 11:41 ص
موعد اذان العصر: 2:26 م
موعد اذان المغرب: 4:45 م
موعد اذان العشاء: 6:09 م