الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| داعية إسلامي يوجه نصيحة مهمة عن كيفية التعامل مع الناس (فيديو)

الشيخ محمد إبراهيم
الشيخ محمد إبراهيم الباعث

قال الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إنّ أهم ما يميزنا في هذه الحياة، هو الخلق الكريم والحميد، وديننا جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وبالتالي على المرء أن يأخذ بمعالي الأمور دون سفاسفها.

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وأضاف الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، اليوم الجمعة، خلال حلقة من برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّه لا ينبغي أن يقول المرء “أنا مع الناس.. إن أحسنوا أحسنت، وإن أساؤوا أسأت، بل ما يميزك وسط حياة مضطربة هو أخذك بما تسمو به، ولا تنظر إلى من دونك ولا إلى غيرك في أمور الآخرة”.

وأوضح الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، أنَّ المرء مسؤول عن نفسه ومسؤول رعيته، ومسؤول عن الأدوار التي أنيطت به، وعليه أن يعامل الناس بأخلاقه عامل الناس بأخلاقك ولا تعاملهم بالمثل، موجها نصيحة مهمة عن كيفية التعامل مع الناس من خلال الاقتداء بخير خلق الله، سيدنا محمد الذي كان خلقه القرآن.

 وتابع الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، أن الإنسان ليس مسؤولا عن صلاح المجتمع إلا في حدود ما استرعاك الله فيه، فكلنا راعٍ وكلنا مسؤول عن رعيته، فلست مسؤولًا عن رعية ولي الأمر ولست مسؤولًا عن رعاية جاري، ولست مسؤولًا عن رعاية أحد من قرابتي، إنما أنا مسؤول عما استرعاني الله فيه، ولذلك قال سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم في حديثه الشريف ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رياي برأيه فعليك بخاصة نفسك"، مشيرًا إلى أن المقصود بخاصة نفسك هنا الأهل.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس ايات بينات الخلق الكريم والحميد مكارم الأخلاق المرء مسؤول عن نفسه ورعيته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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