الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى: لهذه الأسباب نحتفل بمولد النبى (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصحابة كانوا يحيون سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكثرة محبته، والإقبال على العلم ونشر السنة والدين. 

قناة الناس| أيمن أبو عمر يحذر الآباء من هذا الأمر الخطير فى تربية الأبناء (فيديو)

قناة الناس.. أيمن أبوعمر: تربية الأبناء مسئولية مشتركة بين الأب والأم (فيديو)

أضاف أمين الفتوى بدار الافتاء، الخميس، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "الاحتفال بمولد سيدنا النبي صلّ الله عليه وسلم يجعل الناس تستشعر جمال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقديما لم يكن ما يسيئ إلى سيدنا النبي من رسومات أو غيره مثلما يحدث الآن، وهذا أدعى إننا نحتفل بنعمة مولد سيدنا النبي وعلينا نفرح به". 

تابع أمين الفتوى بدار الافتاء: "احتفالنا بمولد سيدنا أبلغ رد على أعداء الأمة ومنكرى السنة، ويعلم أولادنا الاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم". 

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس الصحابة الاحتفال بمولد سيدنا النبي الاقتداء بسيدنا النبي

مواد متعلقة

قناة الناس| أيمن أبوعمر يحذر الآباء من هذا الأمر الخطير فى تربية الأبناء (فيديو)

قناة الناس.. أيمن أبوعمر: تربية الأبناء مسئولية مشتركة بين الأب والأم (فيديو)

خالد الجندى: وجود واعظات الأوقاف حل معضلة فى غاية الخطورة

ما حكم سماع الأناشيد الدينية التى تمدح الرسول؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

طارق البشبيشى: الإخوان لا تأثير لهم والتحالف مع الناصريين "حملة إعلامية"

إبراهيم ربيع: الإخوان والناصريون اجتمعوا على كراهية الدولة واعتياد الفوضى

هشام النجار: انتهازية الإخوان قادتهم للتحالف مع الناصريين رغم العداء التاريخى

قناة الناس..| بلال الحلاق: يكفى نبينا فخرًا مدح الله تعالى فى القرآن الكريم (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

فى ذكرى النصر.. "العباسى" أول من رفع علم مصر على أرض سيناء

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

ملامح العام الدراسى الجديد ومفاجآت للطلبة والمعلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات