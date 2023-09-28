قناة الناس.. أمين الفتوى: لهذه الأسباب نحتفل بمولد النبى (فيديو)

قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصحابة كانوا يحيون سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكثرة محبته، والإقبال على العلم ونشر السنة والدين.

أضاف أمين الفتوى بدار الافتاء، الخميس، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "الاحتفال بمولد سيدنا النبي صلّ الله عليه وسلم يجعل الناس تستشعر جمال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقديما لم يكن ما يسيئ إلى سيدنا النبي من رسومات أو غيره مثلما يحدث الآن، وهذا أدعى إننا نحتفل بنعمة مولد سيدنا النبي وعلينا نفرح به".

تابع أمين الفتوى بدار الافتاء: "احتفالنا بمولد سيدنا أبلغ رد على أعداء الأمة ومنكرى السنة، ويعلم أولادنا الاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.