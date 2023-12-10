مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر من الخدمات اليومية التي يقدمها موقع "الدستور" بشكل يومي للمصلين الباحثين عنها في ظل تطبيق التوقيت الشتوي.

وننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى.

مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:07 ص.

موعد أذان الظهر:11:48 ص.

موعد أذان العصر: 2:37 م,

موعد أذان المغرب: 4:55 م.

موعد أذان العشاء:6:18 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:04 ص.

موعد أذان الظهر:11:53 ص.

موعد أذان العصر: 2:40 م.

موعد أذان المغرب: 4:58 م.

موعد أذان العشاء: 6:22 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 5:05 ص.

موعد أذان الظهر: 11:43ص.

موعد أذان العصر: 2:30 م.

موعد أذان المغرب: 4:48 م.

موعد أذان العشاء: 6:12 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 5:12 ص.

موعد أذان الظهر: 11:51 ص.

موعد أذان العصر: 2:38 م,

موعد أذان المغرب: 4:56 م.

موعد أذان العشاء: 6:20 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:08 ص.

موعد أذان الظهر: 11:49 ص.

موعد أذان العصر: 2:40 م.

موعد أذان المغرب: 4:59 م.

موعد أذان العشاء: 6:21 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:07 ص.

موعد أذان الظهر: 11:47 ص.

موعد أذان العصر: 2:35 م.

موعد أذان المغرب: 4:53 م.

موعد أذان العشاء: 6:16 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:01 ص.

موعد أذان الظهر: 11:46 ص.

موعد أذان العصر: 2:42 م.

موعد أذان المغرب: 5:01 م.

موعد أذان العشاء: 6:21 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:53 ص.

موعد أذان الظهر: 11:41 ص.

موعد أذان العصر: 2:41 م.

موعد أذان المغرب: 5:02 م.

موعد أذان العشاء: 6:20 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

موعد أذان الفجر: 4:53 ص.

موعد أذان الظهر: 11:37 ص.

موعد أذان العصر: 2:32 م.

موعد أذان المغرب: 4:51 م.

موعد أذان العشاء: 6:12 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:58 ص.

موعد أذان الظهر: 11:37 ص.

موعد أذان العصر: 2:24 م.

موعد أذان المغرب: 4:43 م.

موعد أذان العشاء: 6:06 م.