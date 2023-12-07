مواعيد الصلاة اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر من الخدمات المهمة التي ينشرها موقع الدستور بشكل يومي لقرائه الحريصين على أداء الفروض في مواعيدها ويبحثون عنها.



ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:05 ص

موعد أذان الظهر:11:46 ص

موعد أذان العصر: 2:36 م

موعد أذان المغرب: 4:55 م

موعد أذان العشاء:6:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:02 ص

موعد أذان الظهر:11:52 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 5:03 ص

موعد أذانالظهر: 11:42ص

موعد أذان العصر: 2:29 م

موعد أذان المغرب: 4:48 م

موعد أذان العشاء: 6:12 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 5:10 ص

موعد أذانالظهر: 11:49 ص

موعد أذانالعصر: 2:37 م

موعد أذان المغرب: 4:56 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:06 ص

موعد أذان الظهر: 11:48 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 4:58م

موعد أذان العشاء: 6:20 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:05 ص

موعد أذان الظهر: 11:45 ص

موعد أذانالعصر: 2:34 م

موعد أذان المغرب: 4:53 م

موعد أذان العشاء: 6:16 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:59 ص

موعد أذان الظهر: 11:45 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:01 م

موعد أذان العشاء: 6:20 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:51 ص

موعد أذان الظهر: 11:40 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:01 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:56 ص

موعد أذان الظهر: 11:36 ص

موعد أذان العصر: 2:24 م

موعد أذان المغرب: 4:42 م

موعد أذان العشاء: 6:06 م