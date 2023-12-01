مواقيت الصلاة اليوم فى محافظات مصر الجمعة 1-12-2023

يقدم موقع “الدستور”، خدمته اليومية في عرض مواقيت الصلاة في محافظات مختلفة والتي تختلف فيها اوقات الصلاة لعدة دقائق.

وننشر في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023 بعد تطبيق التوقيت الشتوي.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:01 ص

موعد أذان الظهر: 11:44 ص

موعد أذان العصر: 2:36 م

موعد أذان المغرب: 4:55 م

موعد أذان العشاء: 6:17 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:07 ص

موعد أذان الظهر: 11:49 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:58 ص

موعد أذان الظهر: 11:39 ص

موعد أذان العصر: 2:29 م

موعد أذان المغرب: 4:48 م

موعد أذان العشاء: 6:11 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:00 ص

موعد أذان الظهر: 11:43 ص

موعد أذان العصر: 2:33 م

موعد أذان المغرب: 4:53 م

موعد أذان العشاء: 6:15 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:01 ص

موعد أذان الظهر: 11:45 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 4:59 ص

موعد أذان الظهر: 11:45 ص

موعد أذان العصر: 2:42 م

موعد أذان المغرب: 5:01 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:55 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:40 م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:50 ص

موعد أذان الظهر: 11:38 ص

موعد أذان العصر: 2:38 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:47 ص

موعد أذان الظهر: 11:37 ص

موعد أذان العصر: 2:40 م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:18 م