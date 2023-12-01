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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم فى محافظات مصر الجمعة 1-12-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع “الدستور”، خدمته اليومية في عرض مواقيت الصلاة في محافظات مختلفة والتي تختلف فيها اوقات الصلاة لعدة دقائق.

وننشر في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023 بعد تطبيق التوقيت الشتوي.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:01 ص
موعد أذان الظهر: 11:44 ص
موعد أذان العصر: 2:36  م
موعد أذان المغرب: 4:55 م
موعد أذان العشاء: 6:17 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:07 ص
موعد أذان الظهر: 11:49 ص
موعد أذان العصر: 2:39 م
موعد أذان المغرب: 4:58 م
موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:58 ص
موعد أذان الظهر: 11:39 ص
موعد أذان العصر: 2:29 م
موعد أذان المغرب: 4:48 م
موعد أذان العشاء: 6:11 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:00 ص
موعد أذان الظهر: 11:43 ص
موعد أذان العصر: 2:33 م
موعد أذان المغرب: 4:53 م
موعد أذان العشاء: 6:15  م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:01 ص
موعد أذان الظهر: 11:45 ص
موعد أذان العصر: 2:39 م
موعد أذان المغرب: 4:58 م
موعد أذان العشاء: 6:19 م

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مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 4:59 ص
موعد أذان الظهر: 11:45 ص
موعد أذان العصر: 2:42 م
موعد أذان المغرب: 5:01 م
موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:55 ص
موعد أذان الظهر: 11:42 ص
موعد أذان العصر: 2:40 م
موعد أذان المغرب: 5:00 م
موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:50 ص
موعد أذان الظهر: 11:38 ص
موعد أذان العصر: 2:38 م
موعد أذان المغرب: 4:58 م
موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:47 ص
موعد أذان الظهر: 11:37 ص
موعد أذان العصر: 2:40 م
موعد أذان المغرب: 5:00 م
موعد أذان العشاء: 6:18 م

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