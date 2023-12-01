مواقيت الصلاة اليوم فى محافظات مصر الجمعة 1-12-2023
يقدم موقع “الدستور”، خدمته اليومية في عرض مواقيت الصلاة في محافظات مختلفة والتي تختلف فيها اوقات الصلاة لعدة دقائق.
وننشر في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023 بعد تطبيق التوقيت الشتوي.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد أذان الفجر: 5:01 ص
موعد أذان الظهر: 11:44 ص
موعد أذان العصر: 2:36 م
موعد أذان المغرب: 4:55 م
موعد أذان العشاء: 6:17 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 5:07 ص
موعد أذان الظهر: 11:49 ص
موعد أذان العصر: 2:39 م
موعد أذان المغرب: 4:58 م
موعد أذان العشاء: 6:21 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
موعد أذان الفجر: 4:58 ص
موعد أذان الظهر: 11:39 ص
موعد أذان العصر: 2:29 م
موعد أذان المغرب: 4:48 م
موعد أذان العشاء: 6:11 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق
موعد أذان الفجر: 5:00 ص
موعد أذان الظهر: 11:43 ص
موعد أذان العصر: 2:33 م
موعد أذان المغرب: 4:53 م
موعد أذان العشاء: 6:15 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الفيوم
موعد أذان الفجر: 5:01 ص
موعد أذان الظهر: 11:45 ص
موعد أذان العصر: 2:39 م
موعد أذان المغرب: 4:58 م
موعد أذان العشاء: 6:19 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي
موعد أذان الفجر: 4:59 ص
موعد أذان الظهر: 11:45 ص
موعد أذان العصر: 2:42 م
موعد أذان المغرب: 5:01 م
موعد أذان العشاء: 6:21 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:55 ص
موعد أذان الظهر: 11:42 ص
موعد أذان العصر: 2:40 م
موعد أذان المغرب: 5:00 م
موعد أذان العشاء: 6:19 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:50 ص
موعد أذان الظهر: 11:38 ص
موعد أذان العصر: 2:38 م
موعد أذان المغرب: 4:58 م
موعد أذان العشاء: 6:19 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:47 ص
موعد أذان الظهر: 11:37 ص
موعد أذان العصر: 2:40 م
موعد أذان المغرب: 5:00 م
موعد أذان العشاء: 6:18 م