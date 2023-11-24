الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اللهمّ إنّي استودعك ما قرأت.. دعاء التوفيق في الامتحان

الامتحانات
الامتحانات

دعاء التوفيق في الامتحان من الكلمات التي تزايد البحث عنها في الفترة الأخيرة عبر منصات البحث المُختلفة، حيثُ هناك العديد من الأدعية المذكورة في القرآن الأحاديث النبوية الصحيحة والمأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء التوفيق في الامتحان 

وفيما يلي ننشر لكم العديد من الأدعية المستحبة والتي يجوز الدعاء بها ليلة الامتحان، بعضها من القرآن الكريم: ﻿

"رَبِّ اشرَح لي صَدري*وَيَسِّر لي أَمري*وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني*يَفقَهوا قَولي".[سورة طه، آية:25-28]

"اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ".[رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:974، أخرجه في صحيحه.]

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"اللهُمّ افتح عليّ أبواب حكمتك، وانشُر علي رحمتك وامْنُن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا عِلم لنا إلّا ما علمتنا إنّك أنت العليم الحكيم".

"اللهمَّ إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين".

"اللهمَّ إنّي أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه لي عند حاجتي إليه إنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ وحسبنا الله ونعم الوكيل".

"اللهمَّ إنّي توكّلت عليك، وسلّمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلّأ إليك".

"اللهمَّ افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك وانشر عليّ رحمتك وذكّرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام".

"اللهمَّ يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مُؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهمَّ اجعل ألستنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ حسبنا الله ونعم الوكيل".

"اللهمَّ ارزقنا نجاحًا في كلّ أمرٍ، ونيلًا لكلّ مقصدٍ، وارزقنا القمة في درجات العلم".

"اللهمَّ أغدق بكرمك علينا بكلّ نجاحٍ وكلّ صلاحٍ وكلّ فلاحٍ".

"اللهمَّ أسألك أن تيسّر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ إنّي أسألك بمقاعد العزّ من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك أن تفتح عليّ فتوح العارفين".

"اللهمَّ ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهمَّ ألهمني الصواب في الجواب، وبلغّني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة".

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