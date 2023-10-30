الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة "الطرق والكباري"

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري.

إتاحة الاستعلام عن الوظائف


ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/، كما أتاح الجهاز التظلم بدءا من اليوم الموافق ٣٠ أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين.
وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي عن مسابقة تعيين عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للطرق والكباري.

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"التنظيم والإدارة" يتيح نتيجة امتحان المتقدمين في مسابقة وظائف النقل

نتيجة الامتحان الإلكتروني

فى سياق متصل، أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.
ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/، كما يتيح الجهاز التظلم من النتيجة بدءا من اليوم الموافق ٢٤ أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين.
وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

"التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف خالية بوزارة النقل.. تعرف على الشروط والمستندات

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 

ويواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إعلان نتائج الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، حيث اعلن التنظيم والإدارة قبل أسبوع عن نتيجة للمتقدمين من ٨ محافظات هي(كفر الشيخ والدقهلية والغربية والقليوبية والبحيرة والاسكندرية ومطروح والوادي الجديد).
ويتاح اَبلممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، ويؤكد الجهاز على فتح باب التظلم من النتيجة لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات من اليوم الثاني لإعلان النتيجة وذلك لمدة أسبوعين.

الامتحان الإلكتروني وظائف بوابة الوظائف التنظيم والإدارة وزارة النقل

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