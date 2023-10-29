براتب 4300 جنيه.. وزارة العمل توفر وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 18 وحتى 45 سنة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بقنا، وبراتب 4300 جنيه.

فرص العمل



وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، عمال نظافة، وفني كهرباء كنترول، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

مميزات فرص العمل المتاحة



وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وسكن للمغتربين.

طرق التقديم



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في نجع حمادي، قنا، أو الاتصال على 01050344415، والتواصل مع المدير المسئول محمد محسن.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، 16 عقد عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بالفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء في تقريرٍ للوزارة، التأكد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل.