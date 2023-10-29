الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بالإسماعيلية

ندوة للتوعية بأحكام
ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والحقوق والواجبات التى نص عليها لطرفي العمل، بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة للتوعية بأحكام القانون، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف المنشآت بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى، والتوعية بالحقوق والواجبات التى يجب على العامل وصاحب العمل تأديتها من أجل توفير مناخ عمل آمن.

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مديرية العمل بالإسماعيلية 

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن فعاليات الندوة شملت شرح قانون العمل في اطار تفاعلي وحوار بين المشاركين حول عدة موضوعات منها دور مديرية العمل في الحفاظ على استقرار العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال ودور الأجهزة التابعة لها داخل المجتمع في الإشراف على تطبيق القانون داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، خاصة توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتفتيش العمالي، للحفاظ على العمال والمنشآت وتعزيز علاقات العمل بين الطرفين، وحضر الندوة  دعاء السيد، مدير مركز التدريب، وامال زيدان المدير الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات.

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وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ندوة للتوعية بمدرسة المستقبل الخاصة بالشهداء، وبمشاركة مجموعة من المدارس الخاصة، وذلك لشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والحقوق والواجبات التى نص عليها لطرفى العمل، والإجازات، والإجابة عن كل الاستفسارات والأسئلة التى تغطى كل الجوانب القانونية داخل المدارس، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة للتوعية بأحكام القانون، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف المنشآت بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى، والتوعية بالحقوق والواجبات التى يجب على العامل وصاحب العمل تأديتها من أجل توفير مناخ عمل آمن.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوة قانون العمل وزير العمل حسن شحاتة

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