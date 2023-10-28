السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للشباب حتى 45 سنة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بأسوان

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 22 وحتى 45 سنة، وذلك بأحد المنتجعات السياحية بأسوان، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمنتجع، 8 رئيس قسم مطبخ، و6 مساعد رئيس قسم مطبخ، و4 طباخ أول، و11 مساعد مضيف، و6 مشرف غرف، و4 عامل نظافة، و4 موظف استقبال، و3 فني تبريد وتكييف، و2 منقذ، و2 فني كهرباء، و2 فني سباك، وفني سيارة كهربائية، و2 فني معدات مطابخ، و3 موظف كافتيريا، و3 موظف لوكر.

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شروط التقديم 

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصلا على مؤهل فوق المتوسط، أو متوسط.

مميزات فرص العمل 

وتتميز فرص العمل المتاحة بالمنتجع، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.

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طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01003003686، أو 01278655973، والتواصل مع المدير المسئول محمود صلاح.

وكان قد اجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، ولواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، للعام الميلادي 2024.

وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلي 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد  أدنى مائة جنيه.. حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارًا من يناير  2024 المقبل.

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