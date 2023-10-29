وزارة العمل: ختام برامج تدريب مجانى لشباب بنى سويف على 5 مهن

أعلنت وزارة العمل، عن انتهاء مديرية العمل بمحافظة بني سويف من المرحلة الأولى لبرامج التدريب المهنى المجاني وتخرج عدد 66 متدربًا في المجالات الآتية: التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والمشغولات اليدوية والتطريز، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للامام المتحدة، وكذلك استقبال وفد برنامج الأغذية العالمي لزيارة المحافظة ومقابلة خريجي دورات المرحلة الأولى ودورة التسويق الإلكتروني من المرحلة الثانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب في الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح أحمد نظمي، مدير مديرية العمل ببنى سويف، في تقريره للوزارة، استقبل وفد برنامج الأغذية، بحضور أحمد معوض وكيل المديرية، وأم الخير شعبان مدير إدارة بحوث العمالة.

وأشاد الوفد بجهود المديرية التى أسهمت في إنجاح دورات المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية حتى الآن، كما التقى الوفد ببعض من نماذج النجاح من خريجي الدورات التدريبية التي جرى تنفيذها، كما أنه وفي إطار اتفاق التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج لتنفيذ برامج تدريبية مجانية لأبناء المحافظة خلال المرحلة الأولى منه، والموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية والتي بدأت بتنفيذها المديرية من خلال دورة تدريبية في مجال التسويق الإلكتروني، كما تشمل هذه المرحلة أيضًا مجالات صيانة الحاسب الآلي وصيانة المحمول، حيث تخرج 20 متدربًا من دورة التسويق الإلكتروني خلال الفترة السابقة، ومؤكدًا استمرار المديرية في دعم وتشجيع الشباب للالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة، أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، 16 عقد عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بالفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.