الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برامج تدريب مجانى لشباب بنى سويف على 5 مهن

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن انتهاء مديرية العمل بمحافظة بني سويف من المرحلة الأولى لبرامج التدريب المهنى المجاني وتخرج عدد 66 متدربًا في المجالات الآتية: التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والمشغولات اليدوية والتطريز، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للامام المتحدة، وكذلك استقبال وفد برنامج الأغذية العالمي لزيارة المحافظة ومقابلة خريجي دورات المرحلة الأولى ودورة التسويق الإلكتروني من المرحلة الثانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل  بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب في الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح أحمد نظمي، مدير مديرية العمل ببنى سويف، في تقريره للوزارة، استقبل وفد برنامج الأغذية، بحضور أحمد معوض وكيل المديرية، وأم الخير شعبان مدير إدارة بحوث العمالة.

 وأشاد الوفد بجهود المديرية التى أسهمت في إنجاح دورات المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية حتى الآن، كما التقى الوفد ببعض من نماذج النجاح من خريجي الدورات التدريبية التي جرى تنفيذها، كما أنه وفي إطار اتفاق التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج لتنفيذ برامج تدريبية مجانية لأبناء المحافظة خلال المرحلة الأولى منه، والموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية والتي بدأت بتنفيذها المديرية من خلال دورة تدريبية في مجال التسويق الإلكتروني، كما تشمل هذه المرحلة أيضًا مجالات صيانة الحاسب الآلي وصيانة المحمول، حيث تخرج 20 متدربًا من دورة التسويق الإلكتروني خلال الفترة السابقة، ومؤكدًا استمرار المديرية في دعم وتشجيع الشباب للالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة، أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوي الهمم بجنوب سيناء

وأعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، 16 عقد عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بالفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة فرص عمل مشروعات

مواد متعلقة

"العمل": نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب مدارس ببورسعيد

وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوي الهمم بجنوب سيناء

بمشاركة 36 شركة.. "ملتقى للسلامة والصحة المهنية" بمصانع وشركات الغربية

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين فى الغربية

وزارة العمل: ختام برنامج تدريب مجانى لشباب الأقصر على مهن الفندقة الشاملة

"عمل الإسكندرية" تستقبل وزير الشباب والرياضة فى وحدة تدريب متنقلة بالمحافظة

وزارة العمل: ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بالإسماعيلية

البدوى: الرئيس وضع خريطة تطوير صنع فى مصر خلال ملتقى ومعرض الصناعة المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

حرب داخلية بين ساسة الاحتلال.. نتنياهو "المُبتلى بالفضائح"» يقع فى شر أعماله

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»